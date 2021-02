België geeft AstraZeneca-vaccin voorlopig niet aan 55-plussers: “Op korte termijn geen moeilijkheden voor vaccinatiecampagne”

België gaat het coronavaccin van AstraZeneca voorlopig niet gebruiken bij mensen ouder dan 55 jaar. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dinsdagavond gezegd op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Er zijn nog te weinig resultaten die de effectiviteit van het vaccin aantonen voor die leeftijdsgroep. De voorlopige beslissing betekent dat de vaccinatiestrategie op langere termijn herbekeken moet worden.

Het Europees Geneesmiddelenbureau had het coronavaccin van de Brits-Zweedse producent AstraZeneca eerder goedgekeurd, maar sommige landen beslisten om het toch niet toe te dienen aan de oudere bevolking. Volgens onder meer Duitsland, Nederland en Frankrijk zijn er te weinig gegevens die aantonen dat het AstraZeneca-vaccin ook bij oudere mensen goed werkt. Onze Hoge Gezondheidsraad volgt nu in die beslissing en adviseert om het vaccin voorlopig eerst aan mensen jonger dan 55 toe te dienen.

“De Hoge Gezondheidsraad zegt heel duidelijk dat het AstraZeneca-vaccin een erg goed vaccin is voor mensen tussen 18 en 55”, gaf minister Vandenbroucke tekst en uitleg in “Het Journaal”. “Maar men zegt ook: we hebben vandaag niet genoeg gegevens om met zekerheid te zeggen dat het ook zo goed werk bij oudere mensen. Als je dat niet zeker bent, dan is het advies om het vaccin te beginnen gebruiken bij mensen jonger dan 55.”

Vaccinatiecampagne?

Het gaat wel om een voorlopig advies, zegt Vandenbroucke. “Misschien zullen we over een aantal weken wél de nodige gegevens hebben. Voorlopig nemen we het zekere voor het onzekere. Natuurlijk, de vaccins van AstraZeneca komen volgende week al toe. We gaan beslissingen moeten nemen.”

Door de beslissing worden er immers vraagtekens geplaatst achter de Belgische vaccinatiecampagne, die sterk leunde op het vaccin van AstraZeneca. Ons land bestelde al 7 miljoen doses. Maar volgens de minister zijn er op korte termijn geen moeilijkheden. “We zijn nu ook bezig in ziekenhuizen en gaan ook mensen in de eerstelijnszorg vaccineren. We hebben nog heel wat werk te doen voor we aan de 55-plussers toe zijn. Het is dus niet zo dat we de komende weken niet weten wat te doen. De campagne stoomt echt door, daarover moeten mensen zich geen zorgen maken.”

“Voorrang essentiële beroepen herbekijken”

Over de lange termijn-campagne gaan we volgens Vandenbroucke echter wel “goed moeten nadenken.” “Wat doen we met die groep tussen 18 en 55? Wat doen we met de oudere groep?” klinkt het. Mogelijk wordt de lijst met essentiële beroepen die voorrang zullen krijgen nu wat langer. “Gelukkig hadden we hierover nog geen definitieve beslissing genomen”, zegt de minister. “Op de iets langere termijn moeten we inderdaad herbekijken welke de essentiële beroepen zijn die we voorrang geven.”

“We moeten ook kijken naar de leeftijdsverdelingen en natuurlijk ook naar mensen die bepaalde ziektes zoals diabetes hebben. Zij komen ook best eerst in de rij te staan als het over vaccinatie gaat. Het is vervelend, maar ik vraag een beetje tijd. Morgenvroeg hebben we de eerste discussie met de ministers van Volksgezondheid, morgenavond komt de taskforce samen. Die gaat dan het plan herbekijken en op punt stelen. Ik hoop dat we in de loop van de week de eerste beslissingen kunnen nemen. We moeten dit grondig bekijken.”