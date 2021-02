Waarom je beter niet thuiswerkt vanuit je slaapkamer

Hoe enthousiast we voor de coronacrisis ook werden van thuiswerk, tegenwoordig zijn we de term stilaan beu gehoord. Het is bijna een jaar geleden sinds België voor het eerst in lockdown ging en na al die tijd begint het alleen thuiswerken toch een beetje te wringen. Ofwel zie je de hele dag niemand, ofwel moet je je in een hoekje van het huis verstoppen om een beetje privacy te hebben.

Apart bureau

Als je over een apart bureau aan huis beschikt, is dat natuurlijk helemaal geweldig. Je kan de deur dichtdoen tijdens videogesprekken en ’s avonds, wanneer je klaar bent met werken, kan je de kamer afsluiten. Zo is het makkelijker om de scheiding tussen werk en privé te behouden.

Helaas zijn velen onder ons niet gezegend met zo’n apart bureau en is het elke dag weer een dilemma wanneer we moeten beslissen waar we gaan werken. Aan de keukentafel? In de zetel? In bed? Wel, dat laatste doe je in ieder geval beter niet, want de rest van je bedleven zou er weleens onder kunnen lijden.

Slaap en libido

Volgens psychologen Katie Anderson en Deborah Bailey-Rodriguez is vanuit bed werken nefast voor zowel je slaap als je libido. Hoe meer je je laptop in bed openklapt, hoe meer je je bed gaat associëren met werk en stress. En dat is niet bepaald bemoedigend. Bovendien heb je om te werken ook een ander soort lichtbron nodig dan naast je bed, waardoor je nachtlampje ofwel niet sterk genoeg is, ofwel je bureaulamp een te schel licht over je bed schijnt. Geen van beide ideale scenario’s dus. Hoewel je aan al dat thuiswerk wellicht niets kan veranderen, is het daarom wel een goed idee om na te denken over waar je je werkplek opzet.