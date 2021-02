Marc Van Ranst haalt uit naar Belgische politicus: “U mag uw excuses aanbieden”

Binnenkort ontvangen de experten binnen de GEMS wellicht een vergoeding van de overheid. Georges-Louis Bouchez (MR) beweert echter dat ze al langer betaald worden. Marc Van Ranst reageerde erg gepikeerd op die uitspraak.

Er ligt een ministerieel besluit op tafel om de experten van de GEMS, de adviesraad waarin onder meer Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Pierre Van Damme zitten, een vergoeding te geven. Het zou gaan om zitpenningen van 50 euro per uur vergaderen, hetzelfde tarief als de experts van de Hoge Gezondheidsraad en het federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Foutieve informatie

Op Twitter beweerde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez echter dat de experten al langer genieten van een vergoeding. “Ik kan u zeggen dat ze wel al geld gekregen hebben. Ze werden betaald per halve dag. Wees dus kalm en controleer eerst vooraleer je foutieve informatie verspreidt”, reageerde hij op een tweet van iemand anders.

Viroloog Marc Van Ranst mengde zich in de discussie en beschuldigde Bouchez van leugens. “U liegt, Meneer Bouchez. Of u bent slecht geïnformeerd, en dat is even erg, want u brengt welbewust schade toe aan de reputatie van de experten. Ik heb van de overheid sinds de start van 2020 nog geen euro ontvangen. Dat is oké. Daarover liegen in de media is dat niet. U mag uw excuses aanbieden, meneer Bouchez”, tweette hij.

Ook op Facebook ging Van Ranst op de verhitte discussie in. “De premier heeft gevraagd om omzichtig te communiceren. Echter, Georges-Louis Bouchez kiest ervoor om de zaken vandaag weer op de spits te drijven door te insinueren dat ik reeds in het verleden van de regering per halve dag ‘geld heb ontvangen’ als expert in de GEMS”, schrijft hij.