Jonge chauffeurs meest bereid om gsm-gebruik tijdens rijden af te zweren

Autobestuurders tussen 18 en 29 jaar zijn het meest bereid om tijdens het rijden hun smartphone buiten handbereik te leggen, op «niet storen» of op stil te zetten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), naar aanleiding van een nieuwe campagne tegen gsm-gebruik in het verkeer. Jonge bestuurders komen echter wel het vaakst in de verleiding om de smartphone aan het stuur te gebruiken.

Van de 18-29 jarigen geeft 52% aan bijna elke rit in de zogenaamde «automodus» te gaan, tijdens het rijden de smartphone buiten handbereik te leggen, op «niet storen» of stil te zetten om zo afleiding te vermijden. Het gemiddelde voor alle leeftijdsgroepen samen ligt op 44%.

Niettemin komen net de jongere leeftijdsgroepen het vaakst in de verleiding om de gsm te hanteren tijdens het rijden: van de 18- tot 29-jarigen verklaart slechts 24% dit nooit te doen, tegenover 42% in de leeftijdsgroep van 40 tot 54 jaar. Toch is er een zekere aarzeling om de gsm helemaal aan de kant te laten tijdens het rijden: slechts zes op de tien bestuurders vinden dat geen enkele binnenkomende oproep of melding zo dringend is dat ze dadelijk beantwoord moet worden.

Wegaffiches

Om aarzelende bestuurders te overtuigen in automodus te gaan, lanceert de VSV deze maand een nieuwe campagne. Dieter Coppens, Tine Embrechts en Adriaan Van den Hoof promoten elk op hun manier om ongevallen te vermijden. Dat doen ze via 315 wegaffiches verspreid over heel Vlaanderen, in radiospotjes en via berichten op sociale media. Op de website www.beloofd.be kan al wie dat wil de belofte maken om zelf in automodus te gaan, en die belofte vervolgens delen met vrienden en familie.