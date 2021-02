Grootste hond ter wereld overleden (+ video)

De grootste hond ter wereld is op 8-jarige leeftijd overleden. Freddy was niet minder dan 1,03 meter hoog op vier poten. Staande op zijn achterpoten reikte hij zelfs een hoogte van 2,26 meter.

Guinness World Records kondigde via Instagram de dood van de Deense Dog uit het Engelse dorpje Leigh-On-Sea aan. De organisatie, die Freddy in 2016 erkende als de grootste hond ter wereld, vertelt dat “de zachtaardige reus een geliefd en verwend huisdier was, dat een internationale superster werd”. Zijn baasje noemt hem “niet alleen de grootste hond, maar ook de hond met de meeste liefde en het grootste hart”.

Kleine puppy

Vreemd genoeg was Freddy als pup de kleinste van zijn nest. Hij werd eerder dan gepland bij zijn broertjes en zusjes weggehaald omdat hij niet genoeg voeding van zijn moeder kreeg, zo legt ze uit in de onderstaande video. Freddy is uiteindelijk 8 jaar oud geworden.