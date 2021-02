Dit zijn de 5 meest voorkomende seksuele fantasieën

In tijden van lockdown hebben we van één iets zeker genoeg: tijd. Tegelijk ontmoeten we minder nieuwe mensen dan ooit tevoren, wat nog meer ruimte biedt om op ons eentje te fantaseren. Psycholoog Justin Lehmiller identificeert in z’n nieuwste boek ‘Tell Me What You Want’ onze 5 grootste fantasieën.

Tijdens onderzoek deed voor het boek interviewde sociaal psycholoog Justin Lehmiller 4.175 Amerikanen over hun seksleven in wat mogelijk het grootste en meest uitgebreide onderzoek naar seksuele fantasieën in de VS tot nu toe is.

In de interviews vroeg hij mensen naar hun seksleven en hoe vaak ze fantaseerden over specifieke mensen, plaatsen en dingen om het stigma rond seksualiteit te doorbreken.

Dus, wat zijn de 5 meest voorkomende seksuele fantasieën?

1) Trio

Bovenaan de lijst zei 89 procent van de ondervraagden dat ze fantaseerden over het hebben van een trio. De mensen in een relatie zouden het liefst hun partner betrekken in het gespeel.

Lehmiller ontdekte ook dat heteromannen eerder fantaseerden over een trio met twee vrouwen, terwijl heteroseksuele vrouwen geen voorkeur voor geslacht lieten zien.

2) BDSM

Volgens de bevindingen van Lehmiller fantaseerde 65 procent van de deelnemers over het krijgen van pijn, of dit nu in de vorm was van slaan, bijten of druipen van hete was.

Vrouwen hadden net ‘iets vaker’ de wens om de controle over te geven aan een partner.

3) Seks in het openbaar

Locatie was een van de grootste fantasieën voor vrouwen, waarvan de meerderheid onthulde dat ze vaak fantaseerde over seks hebben op een openbare plek waar je het risico loopt ‘gepakt’ te worden.

4) Open relatie

Een groot aantal deelnemers gaf aan seks met andere mensen te willen hebben als dat door hun partner werd goedgekeurd.

79 procent van de mannen en 62 procent van de vrouwen had gefantaseerd over het hebben van een open relatie, terwijl 58 procent toegaf dat ze erover dachten te kijken hoe hun partner seks had met andere mensen.

5) Ontmoetingen van hetzelfde geslacht

Hoewel veel van de deelnemers zich als heteroseksueel identificeerden, zei een groot aantal dat ze fantasieën hadden over hetzelfde geslacht.

59 procent van de heterovrouwen zei dat ze fantasieën hadden over seks met andere vrouwen, terwijl 26 procent van de heteromannen zei dat ze fantasieën hadden over seks met andere mannen.