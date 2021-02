Deze vogel onttroont de koolmees als nummer 1 in Vlaamse tuinen

Een recordaantal van 66.524 natuurliefhebbers heeft afgelopen weekend deelgenomen aan het 22ste Grote Vogelweekend. Ze telden minstens 1.186.276 vogels in 39.032 tuinen. Voor het eerst sinds 2017 staat de huismus op één, gevolgd door de koolmees en de vink.

Ondanks de vele deelnemers zijn minder soorten per tuin geteld: gemiddeld werden 23 vogels van zeven soorten per tuin opgemerkt. Voor het eerst sinds 2017 staat de huismus op één, gevolgd door de koolmees en de vink. Natuurpunt maakte maandag voorlopige cijfers bekend.

De koolmees staat op plaats twee.

Met 66.524 tellers werd het record van vorig jaar (44.672) verpulverd. “Een ware opsteker”, aldus de natuurorganisatie.

Vink verrast op 3

“Het is al van 2017 geleden dat de huismus nog op de eerste plaats stond. Hiermee heeft ze de koolmees van zijn troon gestoten. De vink verrast enigszins met zijn derde plaats want de grote groepen vinken zitten momenteel toch vooral in hun natuurlijke habitats. Daarmee houdt ze de kauw uit de top 3”, zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt.

Vink

“We zijn blij dat de huismus terug de eerste plek heeft veroverd en blijven hopen dat ze het ook als broedvogel beter gaat doen. Dat kan, als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en schuil- en broedplaatsen voorziet”, geeft Driessens nog mee.

Het herstel van de merel lijkt zich door te zetten. Na de dramatische achteruitgang door het usutuvirus werd vorig jaar een licht herstel vastgesteld en zat de merel in 76% van de tuinen (72% in 2019). In 2021 was de merel aanwezig in 77% van de getelde tuinen.

23 vogels per tuin

Met gemiddeld 23 vogels van zeven soorten per tuin blijft het aantal vogels gelijk, maar we verliezen één soort tegenover vorig jaar. In 2019 waren er 23 vogels van acht soorten per tuin. “De tuinvogeltelling zegt niets over de populatietrends van die soorten op nationale of Europese schaal. We meten uitsluitend hoeveel vogels er op dat moment naar onze tuinen afzakken en dat is vooral weer- en voedselgerelateerd. Zaterdagochtend was het vochtig en zacht, zondag droog en koud. Deze winter zitten er weinig grote concentraties tuinvogels of zijn er geen invasies van wintervogels uit het noorden”, aldus Gerald Driessens.

Top tien

De top 10 in Vlaanderen (tussen haakjes positie van 2020): 1. Huismus (2); 2. Koolmees (1); 3. Vink (4); 4. Kauw (3); 5. Houtduif (6); 6. Pimpelmees (5); 7. Merel (8); 8. Turkse Tortel (7); 9. Ekster (9); 10. Roodborst (10).