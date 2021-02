Deze nieuwe muziektrend op YouTube is ideaal om tot rust te komen

We kunnen eindeloos veel schrijven over het afgelopen jaar, maar één ding is zeker: ontspannend was het niet bepaald. Of je nu stress kreeg omdat je bang was om het coronavirus op te lopen, omdat je de hele dag vanuit een vol huis moest werken of om nog een andere reden, het waren spannende tijden. En dat weerspiegelt zich ook in ons mentale welzijn.

Een heleboel mensen hebben tegenwoordig meer langs van angsten dan ooit tevoren. Dat betekent dat je je minder goed kan concentreren, dat je moeilijker of niet in slaap geraakt en dat je levenskwaliteit er over het algemeen op achteruit gaat. Als je in de knoop ligt met je mentale gezondheid, is het sowieso goed om met een psycholoog te praten, maar er zijn ook kleine dingen die je op dagelijkse basis wat relaxter kunnen maken.

Gezelligheid

Een daarvan is een nieuwe muziektrend die viraal gaat op YouTube. Een naam heeft de trend niet, maar de afspeellijsten worden gekenmerkt door nostalgische muziek uit de jaren 1920 tot 1940, gecombineerd met geluiden als regen, een haardvuur of gedempte stemmen. Het lijkt met andere woorden alsof je lekker gezellig binnen zit, beschermd van alles en iedereen. Mensen luisteren massaal naar deze nummers voor het slapengaan en uit de commentaren valt op te maken dat ze het erg ontspannend vinden en dat de muziek helpt om minder gestrest te zijn.

Tragere hartslag

Volgens Marianne Rizkallah, hoofd van North London Music Therapy, zijn er verschillende verklaringen voor dat ontspannende effect. Ten eerste herinnert de muziek ons volgens haar aan een tijd voor corona, aan een nostalgisch verleden dat erg geruststellend werkt. Maar ook fysiek kan de muziek een effect hebben. “Studies tonen aan dat ons hart zich kan aanpassen aan de beat van een nummer. Als we dus luisteren naar muziek waarvan de beat iets trager is dan onze hartslag, kan ons hart een beetje vertragen waardoor we ons meer ontspannen voelen”, aldus Rizkallah aan Metro UK.