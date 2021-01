DIT is dé interieurtrend van 2021

Hoewel ze geologisch gezien mijlenver van elkaar verwijderd liggen, hebben Japan en Scandinavië toch ook een heleboel gelijkenissen. Denk maar aan de rust en ‘zen’ die in beide culturen centraal staan. Het is dan ook geen verrassing dat de invloeden van de twee perfect samen gaan op vlak van design. De versmelting van de twee wordt Japandi genoemd en combineert the best of both worlds.

Het Japanse minimalisme naast het huiselijke van Scandinavië zorgt voor een interieur waar je meteen rustig van wordt. Het is dé woontrend van 2O21, dus wij zetten alles wat je erover moet weten op een rijtje.

Eenvoudig en tijdloos

In een Japandi interieur staat eenvoud centraal. Meubels zijn er niet in overvloed, maar de stukken die er staan, zijn tijdloos, van goede kwaliteit en gemaakt van de beste materialen. Ruimtes blijven open, kwestie van het licht vrij spel te geven. Onthoud: less is more.

Neutrale kleuren

Van wit wordt in een Japandi huis nauwelijks gebruik gemaakt, maar toch geeft de stijl een heel zachte en lichte indruk. Met hout en kleuren als zand, grijs, oudroze en lila creëer je een warm geheel dat rustig aanvoelt. Planten zorgen voor een mooi contrasterend accent.

Organische vormen

Kies bij voorkeur voor organische vormen. Ronde, golvende, ovale en bolle meubels of accessoires geven een gevoel van zachtheid en comfort in je woning.