STAYCATION. Op avontuur bij je buur

Nood aan verandering van omgeving, maar steken de gezondheidsregels stokken in de wielen? Geen nood, je vindt dat vakantiegevoel ook dicht bij huis. Hier zijn vijf ideetjes om je eigen streek te (her)ontdekken.

Durf

De essentie van vakantie is je routine doorbreken. Maar dat kan ook thuis. Profiteer van een paar vrije dagen om activiteiten te doen buiten je comfortzone: van parachutespringen en speleologie tot klimmen, wandelen, bivakkeren of dieren spotten. Denk ook aan alles wat om de hoek ligt en waar je nog nooit de tijd voor hebt genomen: dat leuke museum bezoeken, die microbrouwerij een paar kilometer verderop ontdekken of de plaatselijke wijnboer ontmoeten…

Laat je gidsen

Om je staycation een vleugje improvisatie te geven, gaat er niets boven je te laten gidsen door je vrienden. Vraag hen een programma voor je te maken: een regio, leuke plekjes, activiteiten, restaurantjes, een challenge onderweg…

Op vakantie met je kind? Laat hem/haar het dagprogramma helemaal zelf beslissen. Wedden dat er iets verrassends uit de bus komt?

Observeer

“De ware reis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen”, zei Proust ooit. En geef hem eens ongelijk! Dat is waar een staycation om draait: naar je omgeving kijken met een nieuwe blik. Neem tijdens je wandeling de tijd om te flaneren, rond te kijken en de kleinste details te observeren. Door je streek met nieuwe ogen te bekijken, ontdek je ongetwijfeld duizend-en-één verborgen schatten.

Volg je kompas

Kies een bestemming (willekeurig, als je van een pittige uitdaging houdt) en ga op avontuur met alleen je rugzak en… een kompas. Te voet, met de fiets of scooter… Zo ontdek je gegarandeerd onbekende hoekjes van ons land!

Maak er een spelletje van

Jong of oud, geocaching is een heel leuke manier om een streek te ontdekken. Alles wat je nodig hebt om op schattenjacht te gaan, is je smartphone. Scherp je blik en zoek naar aanwijzingen om voorwerpen te vinden die door andere geocachers zijn verstopt. Via historische routes, culturele circuits of wandelpaden ontdek je de pareltjes in eigen streek.

Zes unieke logeerplekken vlakbij huis

1. De tuin van je buren: Op zoek naar een originele kampeerplek? Het burgerinitiatief ‘Welcome to my garden’ stelt voor om je tent op te slaan in de tuin van je buren. In de naam van slow tourism ga je er uiteraard te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naartoe.

2. Boomhut: Een paar meter boven de grond slapen in een boom is allesbehalve routineus. De mix van natuur en modern comfort staat garant voor een onvervalst vakantiegevoel!

3. Van: Huur een van en trek op ontdekking door je regio. Verken onbekende routes langs kleine plattelandsdorpjes en logeer op een mooi plekje.

4. B&B: Bed and breakfasts staan synoniem voor ontmoetingen. Inwoners die van hun streek houden, zijn vaak de beste gidsen. Sla dus zeker een praatje met je gastheren, je doet vast en zeker een prachtige ontdekking!

5. Boerderij: Dompel je onder in het plattelandsleven en proef van alle activiteiten op de boerderij.

6. In een bubbel: Midden in de natuur in slaap vallen, de sterrenhemel bewonderen en toch genieten van het comfort van een knus bed. Droom je al weg? Breng dan eens de nacht door in een van de vele transparante ‘bubbels’ op het Belgische platteland.