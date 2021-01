Hier vind je de eerste looppiste in de lucht van ons land

De bewoners van het nieuwe gebouw HÅVN in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid hebben geen excuus meer om binnen te blijven. Bouwheer Triple Living heeft er namelijk een heuse looppiste aangelegd op het dak van hun gebouw. De looppiste is 160 meter lang en bevindt zich op 20 meter hoogte. De bewoners zullen er naar hartenlust kunnen joggen, wandelen, fietsen of genieten met een uniek zicht op de Schelde.

In de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is er bijna weer een nieuw gebouw klaar. Op enkele meters van de Schelde, langs de Michel De Braeystraat, staat HÅVN, naar een ontwerp van de Zweedse architect Johannes Norlander. Wat vanop de straat niet te zien is, is dat het gebouw een gloednieuwe looppiste op het dak heeft.

“Het klinkt ongelooflijk”, legt Maarten Verhaegen, projectleider bij Triple Living, uit. “Toch heeft de looppiste altijd deel uitgemaakt van de plannen. De Zweedse architect van het gebouw, Johannes Norlander, kwam ermee op de proppen. Aanvankelijk leek het een folieke, maar sinds de coronacrisis is uitgebroken lijkt het zo gek niet meer. Ondertussen is het een echte meerwaarde voor de eigenaars en huurders van het gebouw.”

Mooiste zonsondergang van Antwerpen

Het dak van HÅVN is niet enkel voorbehouden voor sportievelingen. Er komen een aantal bankjes waar bewoners kunnen genieten van een uniek zicht op de Scheldekaaien en de mooiste zonsondergangen van de hele stad. De vier liften in het gebouw lopen door tot op het dak, waardoor mensen in een rolstoel ook van het uitzicht kunnen genieten.

Een primeur voor België

Voor zover men bij Triple Living weet, is de looppiste een unicum voor ons land. “Ik ken geen ander nieuwbouwproject dat een looppiste van 160 meter lang op het dak heeft. In Dubai is er een hotel waar ze jaren geleden de helipad tijdelijk hebben omgetoverd tot tennisveld. En je hoort ook wel eens van een sportveldje bovenop het dak, maar een looppiste? Voor zover ik weet, is HÅVN een primeur”, vertelt Kristof Schellekens, Marketing Director bij Triple Living.

Urban Trail

Bij Triple Living denken ze er stiekem aan om de looppiste deel uit te laten maken van de volgende Urban Trail. “Zou fijn zijn om de buitenwereld eens mee te laten genieten van de looppiste, want nu is ze enkel toegankelijk voor wie er woont. Als de vereniging van mede-eigenaars het een goed idee vindt, dan kan de Urban Trail hier zeker passeren, maar ik kan me perfect voorstellen dat ze niet staan te springen om duizenden lopers te ontvangen”, zegt Kristof Schellekens.

De looppiste zal een van de komende weken kunnen worden ingelopen. Rond deze tijd verhuizen de eerste bewoners van HÅVN namelijk naar hun nieuwe appartement en kunnen ze naar hartenlust beginnen te joggen.