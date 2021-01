Zoveel Belgen kregen tot nu toe bijwerkingen van het coronavaccin

De vaccinatie tegen het coronavirus is in ons land een kleine maand geleden van start gegaan. Het wordt meer en meer duidelijk dat bijwerkingen van het coronavaccin zeldzaam zijn. Steven Van Gucht gaf daar vanmorgen een nieuwe update over tijdens de persconferentie van Sciensano.

Tot dusver hebben 243.412 mensen een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. 3.458 mensen hebben reeds een tweede dosis gekregen. Het gaat zoals aangekondigd vooral over oudere mensen. 15 procent van de 80-plussers heeft nu een eerste vaccinatie gehad en in de Vlaamse woonzorgcentra heeft 82 procent van de bewoners de eerste dosis gekregen.

Bijwerkingen zeldzaam

Wat bijwerkingen betreft, lijkt het zeer goed mee te vallen, zo liet viroloog Steven Van Gucht weten. “Bijwerkingen veroorzaakt door het coronavaccin blijken zeldzaam te zijn. Tot en met 26 januari werden 262 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen met het Pfizer/BioNTech-vaccin gemeld en 2 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen met het Moderna-vaccin. Van deze in totaal 264 officiële meldingen werden er 37 beschouwd als ernstig. Het is belangrijk om te zeggen dat ernstige bijwerkingen steeds binnen de 15 dagen gemeld moeten worden terwijl niet-ernstige bijwerkingen pas binnen een periode van 90 dagen moeten gemeld worden. Dit kan een vertekend beeld geven in de verhouding tussen ernstige en niet-ernstige bijwerkingen”, klinkt het.

Overlijdens na vaccinatie

Er werden tevens 14 overlijdens gemeld kort na vaccinatie, al werd er nooit een oorzakelijk verband met het vaccin vastgesteld. “Er werden tot nu toe 14 overlijdens gemeld kort na vaccinatie. Deze patiënten waren allemaal ouder dan 70 jaar waarvan 5 ouder dan 90. Elk van deze overlijdens werd grondig onderzocht. Het ging telkens om ernstig zieke of verzwakte personen en er werd nooit een oorzakelijk verband met het vaccin vastgesteld. Elke week sterven honderden mensen in woonzorgcentra. Het is dus normaal en te verwachten dat dit ook gebeurt na vaccinatie”, aldus Van Gucht.

Bijwerkingen van een coronavaccin kunnen steeds gemeld worden via de website www.eenbijwerkingmelden.be.