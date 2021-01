Qmusic-presentator wordt opnieuw papa: “Lijkt nu al op mij!” (foto)

Radiopresentator Maarten Vancoillie en zijn vriendin Kristien zijn in blijde verwachting van een derde kindje. Dat kondigde hij aan tijdens de ochtendshow op Qmusic.

De 32-jarige Qmusic-presentator liet weten dat zijn vriendin Kristien al drie maanden zwanger is en het nieuws nu dus eindelijk bekendgemaakt mocht worden. “Mijn vriendin en ik krijgen dus een derde kindje in augustus. Gisteren hadden we de resultaten van de NIPT-test, waarbij er van alles wordt getest, en dan kan je het ook vertellen aan andere mensen. Dan wil je het natuurlijk van je hart. Ook aan de luisteraars van de ochtendshow natuurlijk, want ik wilde het heel graag delen met jullie allemaal”, klonk het.

Broertje of zusje voor Leon en Ella

Ook op Instagram is hij overenthousiast. “We krijgen een derde kindje. En het lijkt nu al op mij”, knipoogt hij. Maarten en Kristien hebben al een zoontje (Leon) en een dochtertje (Ella).