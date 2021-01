Deze hotels verwelkomen je met een privédiner op de kamer

Nu onze thuis de laatste maanden noodgedwongen ook als werkplek, (online) vergaderruimte, aula en fitness dient, kan het deugd doen om er nog eens tussenuit te gaan. Zorgeloos je voetjes onder tafel kunnen schuiven, je laten verwennen en wakker worden in een andere omgeving… Klinkt dat als muziek in de oren? Verschillende hotels in ons land bieden een verblijf aan met diner op de kamer en voorzien elk op hun manier de ultieme restaurantervaring in een veilige omgeving. Geniet ervan!



Louise Anthonissen

YUST – Antwerpen

YUST staat bekend om haar heerlijk restaurant met steevast ook een veganistisch menu. Zelfs in coronatijden blijft hun keuken open om de Antwerpenaren te voorzien van een lekker take-awaymenu. Dat menu kan je ook bestellen op je kamer als je een staycation in het hotel boekt. De opties wisselen regelmatig maar of het nu de YUST-burgers zijn, of een lekker sharing menu, de maaltijden zijn één voor één om duimen en vingers bij af te likken. Of zoals ze het bij YUST zelf zeggen: ‘Love at first bite’.

Coveliersstraat 6, 2600 Antwerpen

Velotel – Brugge

Gelegen in de groene rand van Brugge is Velotel de place to be voor fietsers en wandelaars die graag de natuur in trekken. Maar op wandelafstand van het historische centrum van de romantische stad vormt het hotel ook de perfecte verblijfplaats voor wie liever een citytrip in eigen land doet. De uitbaters van Velotel toverden enkele kamers om tot privérestaurants voor hun hotelgasten. Je kan er dus in alle rust én op een veilige manier lekker dineren tijdens je verblijf.

Handboogstraat 1B, 8000 Brugge

Hotel Hubert – Brussel

Elke avond openen in Hotel Hubert in hartje Brussel de deuren van een echte foodtruck. Ideaal dus voor wie dat ultieme festivalgevoel vorige zomer heeft moeten missen! Je kan bij de Bark & Bite foodtruck terecht voor een hoogstaande hotdog, een culinair meesterwerkje met verschillende huisgemaakte toppings, sauzen en salades. Daarnaast deelt het hotel haar gelijkvloers met The Foodmaker. Daar kan je de hele dag door terecht voor een lekkere salade, wrap of smoothie.

Arenbergstraat 18, 1000 Brussel

Castel de Pont-à-Lesse – Dinant

Wie tijdens z’n staycation liefst de rust en natuur opzoekt, moet in Castel de Pont-à-Lesse zijn. Het hotel in Dinant heeft een prachtige ligging die uitnodigt tot lange wandelingen of mooie fietstochten. Het ontbijt, de lunch en het diner zijn verkrijgbaar in take-awayvorm om er op je kamer van te genieten. Al zal je in die mooie omgeving niet veel tijd binnen willen doorbrengen!

Rue de Pont-à-Lesse 36 5500 Dinant

Nonam – Gent

In hotel Nonam werden alle kamers omgetoverd tot ‘cosy private dining cocoons’. Chef Karel Van Oyen voorziet er met een vijf- of zesgangenmenu én uitgebreide brunch alles wat je nodig hebt voor een culinair verblijf. Het hotel in het historische centrum van Gent is de ideale uitvalbasis na een dagje citytrippen en ademt net zoals de stad authenticiteit en charme. Een privédiner in deze omgeving is een unieke ervaring.

Sluizekenkaai 1, 9000 Gent

YUP – Hasselt

YUP in Hasselt voorziet een vaste staycationformule. Die bestaat uit twee nachten in een YUP-cabine en twee avonden op rij een driegangenmenu van hun Italiaanse restaurant Pasta e Pane. Het menu wordt op je kamer geserveerd, net zoals een heerlijke breakfast bag voor de ochtend nadien. Ook een welkomstdrankje en een late check-out zitten inbegrepen in de prijs. Dé plek voor wie nood heeft aan een paar dagen gezellig cocoonen dus.

Thonissenlaan 52, 3500 Hasselt