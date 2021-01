Belgische topchefs willen op 1 maart opnieuw gasten ontvangen

De Belgische topchefs willen op 1 maart opnieuw de deuren van hun restaurants openen. Dat schrijft The Mastercooks of Belgium & Young Masters, de vereniging van Belgische topchefs, vrijdag in een persbericht. Volgens de vereniging had de heropening in juni geen impact op de coronacijfers en volgt er onvermijdelijk een economisch bloedbad als de restaurants nog lang gesloten blijven.

“Voor veel restaurants dreigt een economisch bloedbad. De steunmaatregelen en takeaway konden de pil een beetje verzachten, maar meer en meer chefs zien hun reserves opdrogen en zitten echt op hun tandvlees”, klinkt het. Daarom ijvert The Mastercooks of Belgium & Young Masters, dat zo’n 200 topchefs verenigt, voor een heropening van de restaurants op 1 maart, of ten laatste 15 maart “indien de experts en de veiligheidsraad dat verstandiger vinden”.

Restaurant is geen café

Volgens de vereniging van Belgische topchefs blijkt uit de cijfers “zwart op wit dat de restaurants géén bron van besmettingen zijn”. Daarvoor beroepen de chefs zich op het feit dat ze op 15 juni opnieuw de deuren mochten openen, terwijl de cijfers pas midden augustus opnieuw de hoogte in gingen.

“De overheid schakelt alle horecazaken gelijk, maar een restaurant is geen café”, benadrukken The Mastercooks voorts. “Veel zaken hebben fors geïnvesteerd in betere verluchtingssystemen en in schuttingen tussen de tafels. Veel tafels zijn weggenomen om extra ruimte te creëren. Gasten eten in beperkte groepen en dragen een mondmasker wanneer ze niet aan hun tafel zitten. De restaurantsector heeft de veiligheidsmaatregelen perfect toegepast, de restaurants hebben dan ook geen enkele rol gespeeld in het toenemende aantal besmettingen vanaf augustus.”