Tinne Oltmans wil DEZE slechte gewoonte zo snel mogelijk afleren

‘Ghost Rockers’-actrice Tinne Oltmans heeft alvast een goed voornemen voor 2021. Naast nieuwe muziek maken, is ze tevens van plan om komaf te maken met een slechte gewoonte.

Tinne Oltmans is dezer dagen te zien in de nieuwe VTM-reeks ‘Lisa’. Daarin speelt ze een creatieve, maar verlegen vrouw die het wil maken in de marketingwereld.

Geen derde lockdown

De 28-jarige actrice en zangeres beantwoordde vanmorgen enkele prangende vragen in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op MNM. Zo vertelde ze dat ze hoopt dat er geen derde lockdown komt. “Ik wil geen derde lockdown en vooral dan voor mijn vrienden die in de muziek- of acteerwereld zitten. Zij liggen al sinds maart vorig jaar stil en er is geen vooruitzicht. Ik heb het geluk dat ik mag werken, maar heel veel van mijn vrienden niet. Dat breekt mijn hart”, klinkt het.

Van zodra de coronacrisis gedaan is, heeft ze al heel wat leuke plannen. “Dan ga ik een groot feest organiseren voor al mijn vrienden. En mijn oma’s ga ik eindelijk kunnen knuffelen”, luidt het.

Tinne-time

Verder hoopt ze in 2021 graag twee singles te releasen en wil ze van een slechte gewoonte af. “Ik wil liever zijn voor mezelf. Ik ben best wel perfectionistisch en werk heel hard, maar af en toe mag ik ook even een moment voor mezelf nemen en heel lief zijn voor mezelf, want dat vergeet ik soms in de machine. Een beetje Tinne-time dus”, besluit ze.

‘Lisa’ is elke maandag vanaf 20.40u te bekijken op VTM.