Premier De Croo pleit voor “voorzichtigheid en rust”

Premier Alexander De Croo maant aan tot voorzichtigheid met betrekking tot de snel verspreidende mutanten van het coronavirus, maar ook tot rust in de communicatie. “Laten we ons beperken tot de zaken waar we feiten voor hebben”, pleitte hij in de Kamer.

Premier Alexander De Croo kreeg in de plenaire Kamer vragen over de coronacrisis van Sophie Rohonyi (DéFI), Guillaume Defossé (Ecolo/Groen), Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) en Patrick Prévot (PS).

De coronasituatie, met buitenlandse mutanten die zich aan een razend tempo lijken te verspreiden doorheen Europa is “zeer delicaat”, gaf de premier aan. “Voorzichtigheid moet onze leidraad zijn”, klonk het.

Onzekerheid bij kappers houdt aan

Zo hoedt De Croo zich nog altijd om kappers en andere contactberoepen groen licht te geven. “De enige manier is de absolute eerlijkheid: de niet-medische contactberoepen zijn de eerste prioriteit, maar zij kunnen ten vroegste op 13 februari heropenen als de cijfers verbeteren”, herhaalde hij wat vorige week vrijdag is afgesproken in het Overlegcomité.

Tegelijkertijd moet er ook rust zijn in de communicatie, vindt de premier. “Laten we ons allemaal beperken tot de zaken waar we feiten voor hebben. De situatie in ons land is niet zo moeilijk als in veel andere ons omringende landen, en voorzichtigheid en rust zullen ons helpen om die voordelige situatie te kunnen behouden.”

Vaccinatiestrategie onder vuur

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kreeg donderdag vragen over de vaccinatiestrategie, van Kamerleden Sofie Merckx (PVDA), Maxime Prévot (cdH) en Jean-Marie Dedecker. Volgens de sp.a-vicepremier zit België op dat vlak in de Europese middenmoot, maar is er veel onzekerheid door de houding van AstraZeneca. De Brits-Zweedse farmagigant liet vorige week weten dat het niet de beloofde hoeveelheid vaccins zal kunnen leveren in het eerste kwartaal.

Ons land steunt de Europese Commissie in dat laatste dossier, benadrukte Vandenbroucke. “We kunnen begrip hebben voor moeilijkheden op vlak van productie, maar niet voor een volstrekt gebrek aan transparantie», zei hij. Ook de nieuwe regeling die de Europese Commissie wil uitwerken om zicht te krijgen op de export van vaccins uit de EU die bedoeld zijn voor Europeanen, en die uitvoer ook te controleren, krijgt de expliciete steun van ons land, aldus Vandenbroucke. “Dat is absoluut noodzakelijk.”

Tegelijkertijd nuanceerde de minister de alarmerende berichten over het AstraZeneca-vaccin. “AstraZeneca is goed voor vijftien procent van de leveringen die voor Europa besteld zijn. De EU heeft drie keer meer besteld dan er Europeanen zijn.”