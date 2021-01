Nieuw-Zeeland pakte pandemie het best aan, België scoort een stuk slechter

Nieuw-Zeeland heeft de pandemie van het coronavirus het best aangepakt. Dat blijkt uit een studie van de Australische denktank Lowy Institute over hoe een honderdtal landen de gezondheidscrisis beheerd heeft. België staat op de 72ste plaats in de ranglijst.

Het Lowy Institute beoordeelde de landen op basis van zes criteria, waaronder bevestigde gevallen met het nieuwe coronavirus, overlijdens en opsporing van besmettingen. Nieuw-Zeeland blijkt de beste leerling van de klas. Het land slaagde erin de pandemie grotendeels onder controle te krijgen, dankzij een sluiting van zijn grenzen, lockdownmaatregelen en een “snelle en krachtdadige” opsporing. Vietnam, Taiwan, Thailand, Cyprus, Rwanda, IJsland, Australië, Letland en Sri Lanka vervolledigen de top-10.

Brazilië en de Verenigde Staten

Brazilië bengelt onderaan de ranglijst van 98 landen, met in de buurt ook de Verenigde Staten. Braziliaans president Jair Bolsonaro en intussen Amerikaans ex-president Donald Trump blonken het voorbije jaar uit in het minimaliseren van de dreiging door het coronavirus. Ze staken de draak met dragen van mondmaskers, verzetten zich tegen lockdownmaatregelen en liepen zelf het virus op.

China niet in de lijst

China, waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst opdook, staat niet in de ranglijst. Reden is een gebrek aan gegevens die gepubliceerd zijn over coronatests, aldus het Lowy Institute. Peking heeft zich op de borst geklopt met zijn aanpak van de coronacrisis, en verwees naar de efficiëntie van zijn autoritaire systeem in vergelijking met de vele democratieën in de wereld waar COVID-19 hard toesloeg. Maar volgens de Australische denktank komt geen enkel land als winnaar uit de bus als het gaat om aanpak van de pandemie.

België en co

België staat 72ste in de ranglijst, net voor Frankrijk. Nederland staat op plaats 75. Duitsland komt uit op plaats 55, het Verenigd Koninkrijk is 66ste. “Over het algemeen zijn landen met een minder grote bevolking, samenhangende samenlevingen en bekwame instellingen beter geplaatst om het hoofd te bieden aan een wereldwijde crisis zoals een pandemie”, aldus het rapport.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn al meer dan 100 miljoen besmettingen geregistreerd. Er overleden 2,16 miljoen mensen aan het nieuwe coronavirus.