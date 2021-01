Nieuw-Zeeland lanceert opvallende campagne tegen Instagram-clichés: “Dit hebben we allemaal al gezien”

Het Nieuw-Zeelandse toerismebureau heeft een opvallende campagne gelanceerd waarin het reizigers oproept om nieuwe plekken van het land te ontdekken, weg van de Instagram-clichés. Zo wil het het binnenlandse toerisme promoten. Ga niet meer met een hoed in een lavendelveld of met gestrekte armen voor een panorama staan, luidt het.

Nieuw-Zeeland is een populaire bestemming bij backpackers en toeristen allerhande. Wie wil scoren met prachtige plaatjes om z’n Instagram-feed te verfraaien, is in de adembenemende natuur van het land op de juiste plek. Maar dat is steeds dezelfde plek, zo toonde een virale foto uit 2018 van de wachtrij voor een foto op een bergtop aan.

The social media queue pic.twitter.com/hRj6kBXypS — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 25, 2018

Met een komische campagne, getiteld ‘Travelling Under The Social Influence’ (‘Reizen Onder Sociale Invloed’) wil Nieuw-Zeeland toeristen nu aansporen om ook eens wat minder bekend terrein te verkennen. “Er zijn zoveel ongelooflijke dingen om te doen in Nieuw-Zeeland, voorbij de sociale trends”, zegt Bjoern Spreitzer, manager van het Nieuw-Zeelandse toerismebureau, aan Stuff.

Het toerismebureau lanceerde voor de campagne enkele video’s waarin de Nieuw-Zeelandse komiek Thomas Sainsbury als ranger op zoek gaat naar toeristen die zich bezondigen aan clichématige influencer-kiekjes. Een vrouw met een hoed in een lavendelveld, een voor zich uit starende man op een rots en de klassieker ‘met gestrekte armen voor een panorama’ passeren allemaal de revue. “Dit hebben we allemaal al gezien”, roept de man met een megafoon tegen een koppel dat die laatste pose aanneemt.

Gevaarlijk

Naast veel te cliché, zijn sommige trends ook gewoon gevaarlijk. In een ander campagnefilmpje wijst Sainsbury op de gevaren van mensen die voor de foto op een verlaten snelweg gaan staan.

Met de nieuwe campagne mikt Nieuw-Zeeland, nu het zijn grenzen gesloten houdt voor internationale bezoekers, vooral op binnenlandse toeristen. De video’s maken deel uit van de ‘Do Something New’-campagne, die in mei vorig jaar werd gelanceerd om binnenlands toerisme te promoten. Reizigers konden toen hun creatieve vakantiekiekjes delen met de hashtag #DoSomethingNewNZ om een reischeque van 500 Nieuw-Zeelandse dollar (ongeveer 300 euro) te winnen.