Belle Pérez verrast volgers met prachtfoto: “In deze outfit zien ze me graag komen, denk ik”

Zangeres Belle Pérez heeft een adembenemend mooie foto gedeeld met haar volgers. Ze maakt hen tevens nieuwsgierig met haar bijschrift…

De 44-jarige zangeres uit Limburg verwende haar Instagramvolgers met een foto waarop ze poseert in een diep uitgesneden jurk. “Er zit iets aan te komen…”, knipoogt ze erbij. Wat precies is niet duidelijk, maar wie weet brengt ze binnenkort nieuwe muziek uit. In 2019 vierde Belle haar 20-jarige carrière met het album ‘Fiesta Perez’.

Complimenten uit Mexico

Haar volgers steken hun enthousiasme over de foto niet onder stoelen of banken. “Oh mijn God, zo sexy. Geen woorden voor”, “Prachtige foto. Heel mooi” en “Knapper dan Jennifer Lopez”, klinkt het onder meer. Ze krijgt zelfs complimenten uit Mexico: “Knap! Groetjes uit Mexico”.

‘Bake Off Vlaanderen’

Iemand gokt dat ze bedoelt dat ze binnenkort in ‘Bake Off Vlaanderen’ te zien is. “In deze outfit zien ze me graag komen, denk ik”, reageert Belle. “Geef ze eens ongelijk”, antwoordt de volger.