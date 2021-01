Vrouw vergeet GÊNANT item van kast te halen tijdens nieuwsinterview (video)

Een vrouw uit Wales heeft een gênant momentje beleefd tijdens een video-interview met de BBC. Haar kast was immers ook in beeld en daarop stond een item dat ze wellicht liever verborgen had gehouden.

Yvette Amos werd dinsdag door BBC Wales Today geïnterviewd over de impact van het coronavirus. Heel wat mensen zitten door de crisis immers thuis zonder werk en dat is in het geval van Yvette niet anders.

Pijnlijk

Heel wat kijkers merkten echter een opvallend item op in de kast achter haar. Het gaat om een seksspeeltje waar je niet echt naast kan zien. “Je had je kast beter even opgeruimd voor je een interview deed met de BBC”, “Pijnlijk voor haar, je kan er amper naast kijken” en “Laten we eerlijk zijn: als je weet dat je geïnterviewd wordt door de BBC, dan zorg je er toch voor dat je speeltjes niet in beeld komen?”, klinkt het onder meer in de reacties.