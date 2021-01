Julie Vermeire en haar vriend te zien in ‘Vlaamse Baywatch’, samen met oude bekende

VIER komt dit najaar met een nieuwe fictiereeks over Vlaamse strandwachten. In ‘De Redders’ maken onder meer Julie Vermeire en haar vriend Laurins Dursin hun opwachting. Ook een oude bekende mag een rol vertolken: Joni Ceusters uit ‘Kamp Waes.’ Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

‘De Redders’, dit najaar te zien op VIER, zal naast spectaculaire reddingsacties ook een flinke portie liefdesdrama bevatten. Net als Baywatch dus, maar dan met Julie Vermeire in plaats van Pamela Anderson. De 22-jarige presentatrice mag een badpak aantrekken voor haar eerste grote rol in een televisiereeks.

Dat doet ze echter aan de zijde van bekend gezelschap. Niemand minder dan haar eigen vriend vertolkt ook een rol in ‘De Redders’. Laurins Dursin is geen onbekende op het scherm: in 2015 nam hij deel aan ‘So You Think You Can Dance’ en in 2012 aan ‘Belgium’s Got Talent. De 26-jarige Laurins uit Zwevegem is naast danser ook pianist, model en marketeer. Vermeire maakte op kerstavond vorig jaar bekend dat ze een koppel vormt met de creatieveling.

Kamp Waes

Maar ook een andere oude bekende maakt zijn opwachting in de reeks. Joni Ceusters (foto uiterst rechts) behoorde in ‘Kamp Waes’ tot de vijf deelnemers die het einde van de week haalde. Op Instagram oefent de blonde twintiger uit Tielt alvast om in zijn rol te komen.