Duurzaam shoppen bij Omoda

Dat de van oorsprong Nederlandse schoenenretailer Omoda een zeer ruim assortiment heeft, bewijst het bedrijf nog maar eens door steeds meer duurzame merken en producten aan de collectie toe te voegen. Duurzame mode wordt steeds populairder, maar wat houdt het juist in?

Duurzame schoenen

Duurzame schoenen worden onder meer gemaakt van materialen die op een milieuvriendelijke manier verkregen zijn. Van begin tot eind is er bij het productieproces gedacht aan het milieu. Zelfs het transport gebeurt vaak via de trein in plaats van vrachtschepen om zo wateren te besparen van vervuilende stoffen. Ook het leer dat gebruikt wordt bij duurzame schoenen komt van ecologische leerlooierijen vandaan. Die gebruiken geen chemische stoffen om het leer te bewerken en om bijvoorbeeld een nieuwe kleur te geven. Daarnaast bestaan andere onderdelen van duurzame schoenen vaak uit gerecycleerde plastic flessen en bestaat de zool onder meer uit kurk.

Vegan of duurzaam?

Naast duurzame schoenen heeft Omoda ook vegan schoenen in het assortiment. Haal vegan en duurzaam niet door elkaar, want er is wel degelijk een groot verschil tussen de twee. Het verschil zit ‘m in de oorsprong van de materialen. Bij vegan schoenen is het belangrijkste dat alle dierlijke materialen worden vermeden. Hier wordt het leder vervangen door een synthetisch leder dat er zo veel mogelijk op lijkt, meestal is dit PU (polyurethaan) of PVC (polyvinylchloride). Ook de lijm die in de schoenen of verpakking wordt gebruikt, is zonder dierlijke gelatine. En als er bijenwas nodig is in het productieproces, wordt deze uiteraard ook vervangen door een niet-dierlijke variant.

Vegan vs duurzaam

Hoewel je misschien zou denken dat vegan schoenen ook meteen gelijk staan aan duurzaam, is dat in werkelijkheid niet volledig zo. Kunststofmaterialen als PU (polyurethaan) of PVC (polyvinylchloride) worden soms gemaakt op manieren die niet per definitie góed zijn voor het milieu. Al kan je al een beetje meer gerust worden gesteld door het feit dat deze synthetische alternatieven voor leer een stuk minder schadelijk zijn dan het ouderwetse plastic.

Vegan én duurzaam?

Er zijn ook merken die the best of both worlds combineren en schoenen maken die zowel vegan als duurzaam zijn. Zo gebruikt het duurzame schoenenmerk Womsh voor hun vegan-lijn in plaats van PU of PVC een materiaal op basis van appelschillen om leer te imiteren en zijn alle andere materialen aan de schoenen op een ecologische manier geproduceerd.

Je duurzame schoenen op een milieuverantwoorde manier in huis

Ben je helemaal overtuigd van duurzame schoenen en wil je ook een paar in huis halen? Ook dat kan bij Omoda op een milieuvriendelijke manier in bijvoorbeeld de ecobox of de shopper van gerecycled plastic. Meer over Omoda’s ecobox en de duurzame tote bag lees je hier.

Benieuwd geworden naar duurzame of vegan schoenen? Je kan de duurzame of vegan schoenencollectie van Omoda in het echt gaan bewonderen in Antwerpen, de Omoda-winkel bevindt zich aan de Lombardenvest. Liever online shoppen? Neem dan eens kijkje op de website. Je vindt onze selectie duurzame of vegan schoenen online gemakkelijk dankzij het filtermenu en in de winkel dankzij de handige labels.