Drie weken na de bestorming van Capitool zoekt FBI nog steeds naar laptop Pelosi

Agenten van de FBI hebben de laptop van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, niet teruggevonden bij de vrouw uit Harrisburg die van de diefstal werd beschuldigd. De laptop werd op 6 januari gestolen tijdens de bestorming van het Capitool eerder deze maand.

Het stof na de bestorming van het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw, is al even letterlijk gaan liggen, maar nog steeds blijven de naweeën van de aanval voortduren. Zo is de laptop van parlementsvoorzitter Nancy Pelosi na drie weken nog steeds spoorloos. Het toestel verdween tijdens de aanval en wordt sindsdien gezocht door de FBI. De overheidsdienst had een verdachte op het oog, maar een huiszoeking leverde niets op.

Aangeboden aan Rusland

Riley Williams, 22 jaar, werd vorige week beschuldigd van de diefstal en van een mislukte poging om de laptop door te spelen aan Russische veiligheidsdiensten. Dat gebeurde nadat ze op het sociale mediaplatform Discord een video had geplaatst die gemaakt was in Pelosi’s suite. Daarin waarschuwde ze omstaanders duidelijk om de laptop niet zonder handschoenen aan te raken. Iets later gaf ze online zelfs openlijk toe dat ze de laptop in haar bezit had.

Twee dagen na de beschuldigingen gaf Williams zich over aan de autoriteiten, maar sindsdien is de locatie van de laptop één groot mysterie. Williams’ huis en auto werden grondig doorzocht, maar van de laptop was geen enkel spoor. Dat verklaarde haar advocaat AJ Kramer. Het is bovendien niet zeker of de computer ooit in haar bezit was. De aandacht wordt nu gevestigd op Williams’ ex-vriend, die de FBI tipte om het spoor van Williams te onderzoeken. Hij zou de bewijsstukken zelf op de accounts van Williams hebben gepost.