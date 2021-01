Dit is waarom je nú je iPhone en iPad moet updaten

Apple spoort zijn iPhone en iPad-gebruikers aan om hun besturingssysteem zo snel mogelijk te updaten. Dat schrijft het bedrijf op haar website. De update moeten enkele bugs herstellen die ervoor zorgen dat hackers toegang hebben tot je toestel. Volgens de ‘Support’-website van elektronicagigant Apple worden drie veiligheidslekken “mogelijk actief uitgebuit” door hackers. “Een externe hacker kan een willekeurige code uitvoeren”, klinkt het. Meer informatie over de bugs wil het bedrijf niet kwijt, net zomin hoeveel gebruikers al slachtoffer geworden zijn. Apple spoort iPhone- en iPad-gebruikers om daarom meteen te updaten naar iOS 14.4. In die nieuwe versie van het besturingssysteem, die afgelopen dinsdag uitkwam, zouden de bugs hersteld zijn.

De veiligheidslekken werden aangegeven door een “anonieme onderzoeker”, stelt Apple. Volgens het bedrijf komen twee van de problemen voort vanuit WebKit, een open source (software waarvan de broncode beschikbaar is voor iedereen, nvdr.) zoekmachine die gebruikt wordt door Safari en andere browsers van iOS. Ook Kernel, het ontwikkelingskader van Apple, is getroffen.

Geen primeur

In de iOS-update van dinsdag zijn ook enkele andere problemen opgelost. Zo mag het keyboard niet meer haperen en kunnen kleinere QR-codes nu ook door de camera worden gelezen.

Het is niet de eerste keer dat Apple, dat trots is op de veiligheid van zijn toestellen, te maken krijgt met veiligheidsproblemen. Vorig jaar ontdekten Google-onderzoekers verschillende websites met codes die hackers konden gebruikers om onopgemerkt Apple-apparaten binnen te dringen. Daarnaast kreeg door een bug in iOS13 iedereen toegang tot contacten in iPhones zonder een persoonlijke code of andere identificatie te moeten invoeren. Over die laatste fout communiceerde Apple pas maanden nadat het voor het eerst werd ontdekt.