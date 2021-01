Bloeit er iets tussen Leonardo DiCaprio en DEZE topactrice?: “Ze moeten van elkaar afblijven, punt!”

Momenteel wordt de Netflix-film ‘Don’t Look Up’ gedraaid. Niemand minder dan Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence vertolken daarin de hoofdrol. En dan kan het maar beter klikken tussen hen, al vinden sommigen dat ze iets té goed overeenkomen met elkaar.

De film gaat over twee astronomen (DiCaprio en Lawrence) die de mensheid waarschuwen voor een aanstormende asteroïde. Klinkt goed en wat een topcast, maar sommige medewerkers merkten op dat er opvallend veel chemie is tussen hen. “In het begin voelden ze zich nog wat ongemakkelijk in elkaars gezelschap. Dit is tenslotte hun eerste samenwerking. Maar algauw smolt het ijs. En iedereen kon zien dat ze een klik hadden. De laatste tijd zijn Leonardo en Jennifer zelfs opvallend close. Eerlijk gezegd: ze kunnen amper van elkaar afblijven. Tijdens besprekingen met de regisseur zagen we al vaak hoe Leonardo zijn arm om Jennifers middel legt. Je kan hun gedrag niet anders omschrijven dan stevig flirten”, lezen we in TV Familie.

Afstand houden

Dat was ook de vriendin van Leonardo, model Camila Morrone (23), niet ontgaan. Zij trok al enkele keren aan zijn mouw met een duidelijke reactie. “Vergeet geen afstand te houden in deze coronatijd” en “Nadat de regisseur ‘cut’ roept, is de magie voorbij”, schreef ze onder foto’s van Leonardo en Jennifer.

Ongerust

Vriendinnen van Camila begrijpen haar ongerustheid maar al te goed. “Naar wat wij horen, gaan Leonardo en die Jennifer Lawrence te ver. Ze moeten van elkaar afblijven, punt!”, luidt het. En ook de entourage van de man van Jennifer, kunsthandelaar Cooke Maroney (35), maakt zich zorgen. “Hoe zij zich nu met Leo gedraagt… Dat is niet netjes. Cooke gaat er niet van uit dat Jennifer hem zal bedriegen. Maar hij is toch ongerust. Hij weet dat tegenspelers op een filmset vaak écht verliefd worden. Voorlopig kijkt hij de kat uit de boom. Hij wil Jennifer niet lastigvallen met zijn ongerustheid, die misschien onnodig is”, klinkt het.

Weinig kans

Toch geloven Hollywoodwatchers niet meteen dat het iets zou kunnen worden tussen de twee. “Oké, het kán. Maar hier in Hollywood achten we het heel onwaarschijnlijk dat daar iets moois bloeit. Je weet nooit, maar volgens ons zijn het loze geruchten”, lezen we.