Zoom-in: «Hier leg je de basis voor je nieuwe carrière»

Met gratis opleidingen helpt Cevora, het opleidingscentrum van alle bedrijven binnen het paritair comité 200, werkzoekenden aan een job als bediende. Die opleidingen worden gecombineerd met een stage en professionele coaching. Dat deze combinatie werkt, blijkt uit de cijfers: drie op de vier werkzoekenden die een opleiding met stage volgen bij Cevora, vinden een job als bediende. Kim Van Peer, ex-cursist bij Cevora, en Guillaume Thieffry, professionele coach bij UPskill, een partner van Cevora, leggen uit hoe het precies in zijn werk gaat.

Van verkoop naar bouw

Kim Van Peer droomde al jaren van een eigen zaak. Maar toen ze begon, werd het al snel een nachtmerrie. «Mijn kinderwinkel kon niet opboksen tegen het succes van e-commerce. Uiteindelijk moest ik de boeken neerleggen.»

Dat deed haar nadenken over haar professionele toekomst. «Ik wilde niet meer in een concurrentiële sector werken. Daarom bekeek ik de lijst van knelpuntberoepen bij VDAB (Actiris in Brussel). Omdat de bouw me altijd heeft aangesproken, ben ik naar de infosessie over de opleiding assistent-calculator gegaan.» Kim had geen bouwtechnische ervaring, maar wist de mensen van Cevora te overtuigen met haar motivatie. Cevora organiseert opleidingen in acht sectoren. Dat doen ze samen met verschillende partners, op basis van expertise.

Tijdens de opleiding kwamen de verschillende aspecten van de job aan bod: materiaalkennis, kostprijsberekening… «De meeste van die lessen werden gegeven door architect Frank Pieters. Maar ik heb ook veel gehad aan Kristof en Ricardo, twee docenten die zelf de opleiding gevolgd hebben en hun werkervaring met ons deelden.»

Meerdere jobaanbiedingen

Terwijl de meeste cursisten op zoek gingen naar een stageplaats bij een bedrijf met veel vacatures, deed Kim het tegenovergestelde. «Ik zocht een bedrijf waar ze geen handen tekortkwamen zodat ze meer tijd konden steken in mijn begeleiding. Zo kwam ik bij Hadibouw in Herentals terecht. Mijn stage was heel leerrijk omdat ik daar zes weken met de hoofdcalculator mocht samenwerken.»

Tijdens haar laatste stageweek had Kim vijf sollicitatiegesprekken. «Uiteindelijk kreeg ik drie jobaanbiedingen. Ik koos toen voor een voltijdse functie als calculator bij Cuylaerts Industriebouw. Een jaar later doe ik de calculaties hier helemaal zelf.»

Kim is blij dat ze deze opleiding gevolgd heeft. «Ik ga elke dag met plezier naar het werk. Als ik denk aan het traject dat ik afgelegd heb, ben ik erg trots op mezelf. Het was een uitdaging maar ik heb altijd doorgezet.»

Zelfvertrouwen kweken

Guillaume Thieffry is professionele coach bij UPskill, een partner van Cevora, en begeleidt werkzoekenden tijdens hun opleiding. «Wie een kwalificerende opleiding volgt, heeft vaak een moeilijk parcours achter de rug. Kijk maar naar Kim. Een nieuw beroep onder de knie krijgen is dan ook niet het enige doel van het traject. Het zelfvertrouwen van de deelnemers heropbouwen is zeker zo belangrijk. Een professionele coach reikt werkzoekenden de tools aan om succesvol te solliciteren en hun weg te vinden op de arbeidsmarkt.»

Het heft in eigen handen nemen

De professionele coaches ondersteunen de werkzoekenden zowel in groep als individueel. «We reserveren vijf à tien dagen van het traject voor workshops die aansluiten op de specifieke noden van de deelnemers. Een motivatiebrief schrijven, assertiviteit aanscherpen… We spenderen ook enkele uren aan individuele gesprekken over persoonlijke problemen.»

Daarnaast begeleiden ze de deelnemers bij hun zoektocht naar een stageplaats en een vaste job. «We coachen hen en geven tips, maar de concrete stappen laten we aan hen over. Als ze op eigen houtje een stageplaats of job vinden, krijgt hun zelfvertrouwen opnieuw een boost. Dat is ook ons doel: de deelnemers de middelen geven voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.»

Ook na de opleiding houden deelnemers vaak contact. «De groep is het eerste professionele netwerk in hun nieuwe carrière. Ze blijven elkaar dan ook helpen. Wij doen dat trouwens ook: wie niet meteen een job vindt, krijgt nog een half jaar ondersteuning. Zo vinden drie op de vier werkzoekenden een job als bediende.»

Klaar voor een nieuwe start?

Ben jij werkzoekend en wil je graag als bediende aan de slag? Zie je een opleiding met praktijkstage en professionele coaching wel zitten? Kies dan voor Cevora en ga de uitdaging aan. Ontdek het volledige aanbod op www.eenjobalsbediende.be.