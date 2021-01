Kmo’s konden ook tijdens coronacrisis nog rekenen op crowdlending

Meer dan 100 Belgische bedrijven hebben vorig jaar 46,1 miljoen euro opgehaald via zes crowdlendingsplatformen, waarop particulieren rechtstreeks geld verschaffen aan kmo’s en starters. Dat is gebleken uit een rondvraag van De Tijd. De sector dreigde harde klappen te krijgen door de coronacrisis, maar kon toch nog een lichte groei optekenen. De steunplannen van de regionale overheden kleuren de toekomst van crowdlending mee roze.

Crowdlending, een vorm van crowfunding waarbij particuliere beleggers rechtstreeks geld lenen aan ondernemers, zit de laatste jaren enorm in de lift. Beleggers zijn zelfs zodanig enthousiast dat ze elkaar voor de voeten lopen om die ene kmo te kunnen steunen. Ook in het coronajaar 2020 won de sector tegen de verwachtingen in nog aan kracht. Vorig jaar werd er 46,1 miljoen euro opgehaald door 112 Belgische bedrijven, een groei van 3% tegenover 2019.

Solidariteit

De stijging ligt weliswaar veel lager dan vorige jaren, en het aantal crowdlendingdossiers zakte met een tiende. Maar Aelbrecht Van Damme van crowdlendingsplatform WinWinner zag toch veel solidariteit tijdens een economisch moeilijke periode. «Mensen zien dat ondernemers die ze kennen het moeilijk hebben en willen die wel 1.000 euro toestoppen om hen te helpen het hoofd boven water te houden. Ondernemers met een groot netwerk of een brede basis op sociale media kunnen zo goed mobiliseren», klinkt het in De Tijd.

Regionale overheden geven zuurstof

Dat crowdlending onverhoopt een boost kreeg in 2020 heeft ook te maken met de regionale overheden, die de sector te hulp schoten met steunplannen. In Wallonië en Brussel gaat het om een belastingskrediet van 2,5 tot 4% en een waarborg van 3%, in Vlaanderen om 2,5% en een waarborg van 40%. Zo kon grootste Belgisch platform Look&Fin, die onder meer 300.000 euro ophaalde voor de Brusselse artisanale speculoosbakker Dandoy, haar slechte cijfers van de eerste jaar helft goedmaken in de laatste maanden van het jaar. De sector kijkt dan ook positief naar 2021. Bij platform Bolero Crowdfunding geven bijvoorbeeld zeven op de tien leden aan dat ze willen blijven investeren in Belgische kmo’s en lokale ondernemers.