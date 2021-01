Met deze 3 opties haal je het maximum uit je iPhone

Met uw iPhone kan je een schier eindeloos aantal taken verrichten. Maar velen benutten slechts een gedeelte daarvan, hoe ruim dat al moge zijn. Er zijn tal van opties die elkeen eens zou moeten uitproberen. Hieronder 3 mogelijke zaken die maar weinigen kennen.

1. Tikken op de achterkant



Het klinkt te simpel om waar te zijn, maar wie een iPhone met het stuurprogramma iOS14 heeft, kan verschillende functies activeren door simpelweg op de achterkant van zijn smartphone te tikken. Op die manier kunnen de techneuten onder ons onder meer een screenshot te maken of het bedieningspaneel openen.

Hoe doet u dit?

Open instellingen

Ga naar toegankelijkheid (accessibility)

Kies aanraken (touch)

Zet de optie ‘tik op achterkant’ aan

2. Eenvoudig info inwinnen

Een smartphone beschikt over een gigantisch geheugen, naast de mogelijkheid in een handomdraai het wereldwijde web te consulteren. Die zaken kan je dan op je telefoon opslaan. Om in je toestel iets terug te vinden bestaat er voor ons simpele stervelingen gelukkig een universele zoekoptie. Dankzij die optie kunt u probleemloos zoek naar opgeslagen data in apps, uw internetgeschiedenis en andere bestanden.

Hoe doet u dit?

Heel simpel: veeg vanuit het midden van uw startscherm naar beneden

3. Gemakkelijk ‘zappen’ tussen apps

Je kan extra snel van app wisselen door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen en vast te houden tot u een lichte trilling voelt. Veeg naar rechts om door apps te bladeren. Tik op een app om deze te openen of veeg omhoog om deze te sluiten.