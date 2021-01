Keira Knightley wil geen naaktscènes meer spelen voor mannelijke regisseurs

De Britse actrice Keira Knightley wil geen naaktscènes meer draaien in films van mannelijke regisseurs. Dat vertelde de ster van films als ‘Pirates of the Caribbean’ en ‘Pride and Prejudice’ in de podcast ‘Chanel Connects’.

“Het heeft deels te maken met ijdelheid, maar ook met de male gaze (de manier waarop vrouwen weergegeven worden vanuit een mannelijk standpunt, red.)”, vertelde de 35-jarige actrice.

Knightley sluit niet bij voorbaat alle naaktscènes uit. Zo maakt ze nog een opening voor films over het moederschap en welke impact dat heeft op het vrouwenlichaam, maar dan wil ze die enkel inblikken “met een vrouw die dat begrijpt”.

Stand-in

Ze erkent ook dat seksscènes soms een toegevoegde waarde bieden, maar dan moet de regisseur maar een beroep doen op een stand-in. “Enerzijds omdat ik te ijdel ben en mijn lichaam reeds twee kinderen op de wereld heeft gezet en anderzijds omdat ik liever niet voor een groep mannen in mijn blootje wil staan.”

De actrice die getrouwd is met muzikant James Righton laat sinds de geboorte van haar eerste dochter in 2015 een clausule in haar contract opnemen waardoor ze zich niet naakt voor de camera dient te begeven.