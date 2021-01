Kathleen Aerts (ex-K3) deelt zwangerschapsfoto uit de oude doos: “We kunnen het niet geloven!”

Tien jaar geleden beviel Kathleen Aerts van haar eerste kindje. Om dat mooie moment in de kijker te zetten, deelde ze een zwangerschapsfoto van toen op Instagram.

De tijd vliegt en daar kan Kathleen Aerts over meespreken. Haar eerste zoontje Lewis werd vandaag een tiener. Het 42-jarige voormalig K3’tje vierde zijn verjaardag met een mooi bericht op Instagram. “Lieve Lewis, bij je geboorte was je al een wonder, maar na 10 jaar nog meer bijzonder. We kunnen het niet geloven dat we sinds vandaag een tiener in huis hebben! Maar gelukkig ne prachtige, superlieve teenager met een goede portie humor, een inspirerende persoonlijkheid en een graad van empathie waar veel volwassenen nog wat van kunnen opsteken. Zo trots dat jij onze zoon bent! We love you. Twee handenvol verjaardagskusjes”, klinkt het.

Twee zoontjes

Kathleen trouwde in 2010 met haar man Steven waarmee ze nog een ander zoontje, Jay (7), heeft. Ze wonen sinds 2015 in Zuid-Afrika.