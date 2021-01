Vrouw neemt vakantiefoto en beseft pas achteraf dat DEZE beroemdheid naast haar liep

Een Amerikaanse vrouw viel achterover toen ze haar vakantiefoto’s bekeek. Op een foto passeerde ze immers zonder het te beseffen een lid van The Beatles.

Mae Archie bezocht onlangs met haar moeder New York en maakte er uiteraard heel wat foto’s. Op een van die foto’s wandelt ze over het zebrapad en kijkt ze achterom in de lens van de camera. Op zich niets speciaals mee, maar toen ze terug thuis was en de foto bekeek, ontdekte ze dat niemand minder dan Paul McCartney haar voorbijwandelde.

Verbazing

Ze deelde de foto op TikTok, waar hij al snel viraal ging. “Oh mijn God, hoe kon je dat niet zien?”, “Meen je dat nu? Paul McCartney en je liep gewoon door?” en “Ik zou echt uit mijn dak gaan mocht ik hem tegenkomen”, lezen we onder meer in de reacties.