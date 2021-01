Laura uit ‘Blind Getrouwd’ toont haar cellulitis: “Een dikke lijn is ook een lijn” (foto’s)

Laura Lieckens heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze in badpak de sneeuw trotseert. Ze deed dat naar eigen zeggen omdat het zou helpen tegen cellulitis.

In badpak in de sneeuw lopen, je moet het maar durven. Een koud kunstje voor Laura Lieckens, die meedeed aan de meest recente editie van ‘Blind Getrouwd’. De 28-jarige interieurarchitecte deelde vervolgens enkele foto’s op Instagram. “Naar het schijnt is dat goed voor je cellulitis, dus dan doen we dat maar, hé. Een dikke lijn is ook een lijn. Swipe om mijn cellulitis te zien”, schrijft ze erbij.

“Welke cellulitis?”

Haar bericht werd meteen massaal geliket. “Ik vind eerlijk gezegd dat je geen dikke lijn hebt. En als je je lijn wil veranderen, vergeet dan niet dat je het vooral voor jezelf doet. Je ziet er niet slecht uit”, “Welke cellulitis?” en “Ik vind dat je er toch echt goed uitziet”, klinkt het onder meer in de reacties.

