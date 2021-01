Jennifer Lopez onder vuur na nieuwe challenge: “Wat is hiervan de bedoeling?”

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van haar album J.LO heeft Jennifer Lopez op sociale media de #LoveDontCostAThingChallenge gelanceerd. Ze postte een video van zichzelf die een iconisch deel uit de videoclip van Love Don’t Cost A Thing naspeelt. Ze daagt haar fans nu uit om hetzelfde te doen, maar die zijn vooral verward. “Wat is de bedoeling van de challenge?”, klinkt het.

Om de twintigste verjaardag van haar album J.LO te vieren, lanceerde Lopez op Instagram en Twitter de #LoveDontCostAThingChallenge. Met die challenge wil ze haar fans uitdagen om net als haar een iconisch deel uit de videoclip van het gelijknamige nummer na te spelen. Daarin is te zien hoe de zangeres zich op een exotisch strand uitkleedt en haar witte jas, zonnebril en juwelen op de grond gooit.

Op de video die JLo postte komen nu veel negatieve reacties. Mensen op sociale media vinden het decadent dat ze aanmoedigt om waardevolle spullen op de grond te gooien. Fans zijn ook verward over de bedoeling van de challenge. “Is de uitdaging dan om onze spullen nadien terug te vinden, omdat we het ons niet kunnen veroorloven om ze te vervangen? Wat zijn de instructies???”, klinkt het.

Jlo we supposed to throw our valuables on the beach?

Is the challenge to find it after we throw it bc we can’t afford to replace it?!?

What is the instructions?!?!????? pic.twitter.com/j1wJcEzRqW

— Jeanelope the Great👑 (@_nellerita_) January 24, 2021