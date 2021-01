HALLUCINANT. Britse vrouwen houden fotoshoot op treinspoor: “Onvoorstelbaar dom gedrag” (video)

Twee Britse vrouwen hebben “ongelooflijk dom gedrag vertoond” toen ze op een spoorwegovergang foto’s hebben genomen. Dat zegt Spoorwegnetbeheerder Network Rail. Op de plek vonden de afgelopen 9 maanden al 17 incidenten plaats.

Op de choquerende bewakingsbeelden is te zien hoe de twee vrouwen controleren of er een trein in aantocht is, waarna ze op de sporen gaan staan en liggen om een paar foto’s te maken. “Deze vrouwen beseften niet wat voor gevaar ze liepen”, zegt Jonathan Pine, inspecteur bij de Transportpolitie. “Treinen die hier passeren rijden aan een snelheid van 120 km/u, dus dit had een catastrofe kunnen zijn.”