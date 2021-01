Ex-wielrenster Tara Gins geweigerd als ploegleidster na ‘ongepaste’ foto

Tara Gins (30) zou dit jaar aan de slag gaan als ploegleidster bij een niet nader genoemd mannelijk beloften- en eliteteam. Maar door een zogenaamde ‘ongepaste’ foto die in het verleden van de ex-wielrenster verscheen, gaat de deal niet door.

Tara Gins zou dit jaar ploegleidster zijn geworden bij een niet nader genoemd team. Gins was zelf profrenster van 2016 tot 2018, ploegleidster bij S-Bikes AGU en koersdirectrice van de vrouwelijke versie van de Driedaagse Brugge-De Panne. De ex-wielrenster heeft dus ervaring genoeg, maar toch gaat de deal niet meer door. Door een ‘ongepaste’ foto die dateert van een professionele shoot enkele jaren geleden, werd ze geweigerd werd als ploegleidster.

Hokjes

Op Instagram vertelde Gins haar hele verhaal. Ze is verontwaardigd, maar maakt duidelijk dat ze niet rouwig is om het feit dat de deal is afgelast. “Het is beter zo. Ik wil niet samenwerken met mensen die mijn capaciteiten niet zien en enkel met de kudde meelopen”, klinkt het. “In het wielrennen wordt op alle vlakken nog te veel in hokjes gedacht en dat is jammer. Kaat Bollen, I feel you.”

“Ik ben letterlijk aangerand geweest”

Ze getuigde ook over de negatieve zaken waarmee zij als vrouw in de wielerwereld te maken kreeg. “Ik ben letterlijk aangerand geweest. Een mekanieker kroop ooit bij mij in de douche na training. Ik ben gekust door stafleden zonder dat ik dat wou. Ik moest die mensen van mij weg duwen. Ik kreeg ongepaste opmerkingen van een ploegleider die zei dat ik er geil uitzag. Helaas kan je als man in dit wereldje blijkbaar iets meer.”

Steunbetuigingen

Onder de bewuste Instagramfoto op Gins’ profiel verschijnen nu veel reacties van mensen die haar een hart onder de riem steken. “Je ziet er heel competent en professioneel uit. En prachtig. En sterk! Laat je niet doen” en “Je verdient beter!”, klinkt het onder andere. De ex-wielrenster bedankt iedereen voor de steunbetuigingen, maar benadrukt dat ze de gebeurtenis nu zo snel mogelijk achter zich wil laten.