BIZAR. Toplanglaufer ramt concurrent tegen de grond (video)

De Werelbeker langlaufen in het Finse Lahti heeft voor het nodige spektakel gezorgd. De estafettes stonden op het programma, en vooral bij de mannen eindigde het vrij explosief met de Rus Bolsjoenov die een tegenstander tegen de grond werkte.



In de laatste rechte lijn sloegen de stoppen door bij wereldbekerleider Aleksandr Bolsjoenov. In de strijd om de tweede plaats vond de Rus dat zijn Finse concurrent Joni Mäki een ongepaste beweging maakte.

Bolsjoenov maakte meteen zijn ongenoegen duidelijk door uit te halen met zijn skistok en hem te tackelen, evenwel zonder succes.

⛷️ | “Dit kan echt niet” Alexander Bolshunov laat zich helemaal gaan in de sprint in Lahti. Hij slaat naar zijn Finse tegenstander. Zijn team wordt gediskwalificeerd. https://t.co/iTifnRWg5L pic.twitter.com/oyqqRzrUkq

Daarmee was de kous echter allerminst af. Terwijl Mäki na de eindstreep nog stond uit te hijgen, ramde Bolsjoenov hem op volle snelheid. Beiden belandden in de sneeuw, tot ontzetting van de overige atleten die erop stonden te kijken.

“Absolutely disgraceful”

Relive an astonishing one-two punch from Alexander Bolshunov – whacking a rival with a ski pole, then crashing into him deliberately 🤬💥😱 pic.twitter.com/wzpCOeoGsl

