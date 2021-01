AB lanceert nieuwe look en alternatief online programma

De deuren van de Ancienne Belgique blijven voorlopig toe, maar achter de schermen staat de werking allesbehalve stil. De Brusselse concertzaal lanceert maandag een nieuwe website, nieuwe kleuren voor het logo aan de gevel van de AB en verschillende alternatieve online formats met jong Belgisch en Brussels talent. Het bundelt de initiatieven in de nieuwe campagne “See you in the next live”.

Het uitblijven van concerten geeft de AB de kans om andere noden op te vangen. Een reeks nieuwe Artists in Residence krijgen de sleutels van de AB en kunnen er komen repeteren of muziek opnemen. Benjamin Abel Meirhaeghe werkt aan nieuwe opera, Whispering Sons werkt aan een nieuwe plaat en ook Coline & Toitoine, David Poltrock & Adriaan De Hi Hawaii & The Extensions en Stakkatak breiden er hun repertoire uit.

Week van de Belgische Muziek

De muzikanten uit eigen land worden tijdens de Week van de Belgische Muziek van maandag 8 tot en met zondag 14 februari in de spotlights gezet op meerdere platformen. In de AB mogen de Brusselse lokale talenten Bryn, Ana Diaz en Chibi Ichigo onder de noemer Bloom Town een live-set spelen. De online reeks Homegrown brengt enkele onvergetelijke live-opnames van onder meer Charlotte Adigéry, Arno, Balthazar, Brihang of Melanie De Biasio.

Podcast

Online wordt het alternatief programma verder uitgebreid met de maandelijkse podcast Guestlist. Die gaat ook in op de eerste samenwerking van de AB met Black History Month Belgium, dat dit jaar in het teken staat van de ontwikkeling van een Zwart Belgisch Archief. De nieuwe videoreeks ABXL nodigt dan weer beloftevolle artiesten uit om een nieuw nummer te spelen op hun favoriete plek in de hoofdstad.