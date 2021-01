Model onthult haar tips voor de ‘perfecte’ bikinifoto

Anno 2021 spenderen we meer tijd dan ooit op sociale media en dat heeft zo zijn gevolgen. Mensen laten op Instagram of TikTok namelijk alleen hun ‘beste’ zelf zien, wat ervoor zorgt dat we onszelf in vraag gaan stellen. Zijn we wel even dun? Gespierd? Mooi? Gebruind?

Hoewel we diep vanbinnen eigenlijk wel beseffen dat die foto’s niet zomaar ‘uit het leven gegrepen’ zijn, durven we dat weleens te vergeten. En zeker in winterse coronatijden, wanneer we veel tijd binnen spenderen en er naar eigen zeggen uitzien als een spook dat wel wat kilootjes zou mogen verliezen, hebben al die ‘perfecte’ foto’s van anderen een enorme impact op ons zelfvertrouwen. En nee, niet in de positieve zin.

Wedgie

Om aan te tonen dat zulke foto’s niet meer zijn dan schone schijn, postte Danae Mercer, een model dat in Dubai woont, een filmpje op TikTok. Daarmee wou ze haar 2 miljoen volgers laten zien hoe die kiekjes net tot stand komen. Spoiler: erg comfortabel is het niet. Zo bezorgt ze zichzelf onder andere een wedgie om haar benen langer te doen lijken en steunt ze met haar volle lichaamsgewicht op haar hoofd om vetrolletjes bij haar bips te vermijden. En dat is slechts het tipje van de ijsberg. Wil je lekker ontspannen op het strand? Dan neem je er maar beter vrede mee dat alles er niet 100% strak uitziet.