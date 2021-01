BIZAR. In deze hotelkamer zijn alle muren van glas

Een nachtje zorgeloos logeren in een hotel zoals voor de coronacrisis, we zouden er veel voor over hebben. Hoewel het op dit moment nog ondenkbaar lijkt, komt er (hopelijk) een dag waarop we opnieuw op reis kunnen – zonder masker en met de hele vriendengroep. Als je die dag echt wil uitpakken, rep je je maar beter naar Spanje.

In de Spaanse stad Girona kan je namelijk een verblijf boeken bij Les Cols Pavellons. De naam zegt je misschien niet veel, maar we kunnen je alvast verzekeren dat je je overnachting daar niet snel zal vergeten. Het hotel beschikt namelijk over vijf paviljoenen die dienst doen als hotelkamers en waarvan de muren gemaakt zijn van glas.

Spa en tweesterrenrestaurant

Glazen muren klinkt in eerste instantie als een rampscenario. Zeker als je met je lief op vakantie gaat, is de kans groot dat er wat dingen zullen gebeuren die je liever niet aan de buitenwereld toont. Gelukkig heeft het hotel daaraan gedacht. De wanden zijn namelijk op zo’n manier gemaakt dat gasten kunnen genieten van volledige privacy, maar zelf wel naar buiten kunnen kijken en kunnen genieten van de prachtige omgeving. Bovendien beschikt elke kamer over een onsen – een Japans warmwaterbad. Zo kan je volledig tot rust komen voor je gaat eten bij het tweesterrenrestaurant dat zich tevens op het domein van het hotel bevindt. Klinkt als een ideale manier om het einde van de coronacrisis te vieren als je het ons vraagt.

