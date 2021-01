Biostatisticus Geert Molenberghs: “Naar schatting kwart van besmettingen is nu Britse variant”

Het is onvermijdelijk dat de Britse variant van het coronavirus binnenkort de dominante variant zal zijn in België. Op dit moment is naar schatting 25% van de vastgestelde besmettingen die besmettelijkere variant, zo heeft biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) gezegd tegen de VRT.

De schatting is gebaseerd op steekproeven. “Zowel het laboratorium in Leuven als dat in Luik komt tot dezelfde schatting”, aldus professor Molenberghs.

Zorgelijke situatie

Dat de coronacijfers weer de hoogte ingaan en er allerlei uitbraken zijn, noemt de biostatisticus een zorgelijke situatie. “Dit is niet totaal onverwacht”, zei hij, verwijzend naar landen als Engeland, Ierland en Schotland waar versoepelingen van de coronamaatregelen en de Britse variant “vrij snel de zaken uit de hand kunnen laten lopen”. “Wij hebben een beetje tijd gewonnen door niet te versoepelen, maar we weten nu al enkele dagen, weken, dat er een circulatie is” van de Britse variant.

Scholen

Wat uitbraken in scholen betreft, zei Molenberghs dat “we moeten nadenken over die netwerken die nog bestaan”, zoals naschoolse activiteiten, en over het dragen van mondmaskers. “Allemaal met de bedoeling om een schoolsluiting zo lang mogelijk uit te stellen.”