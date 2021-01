Véronique De Cock openhartig over miskraam: “Met de glimlach op het podium, maar huilend in de auto”

Véronique De Cock heeft in het VTM-programma ‘Missie Callcenter’ openhartig gesproken over de miskramen die ze heeft gehad. “Ik heb het zelf ook verzwegen”, geeft de voormalige Miss België toe.

In het VTM-programma ‘Missie Callcenter’ beantwoorden veertien (ex-)missen vragen van anonieme bellers. Zo kreeg ex-miss België Véronique De Cock donderdagavond een vraag van iemand die na 21 weken zwangerschap haar dochtertje verloor: hoe verwerk je zo’n zwaar verlies? “Ik denk dat je een specialiste aan de lijn hebt, want ik heb ook miskramen gehad. Dus ik weet perfect wat jij meemaakt”, zegt een duidelijk aangeslagen Véronique De Kock meteen tegen de beller.

“Nadeel om publiek figuur te zijn”

“Heel veel vrouwen hebben dat al meegemaakt. Het wordt nog altijd wel wat verzwegen. Ik heb het zelf ook verzwegen”, geeft Véronique toe. “Er hangt nog heel veel taboe rond.” Véronique legt uit dat ze het onderwerp eens ter sprake bracht bij vrienden aan tafel, en toen ontdekte dat ze niet de enige was die het had meegemaakt. “Maar iedereen verwerkt dat blijkbaar – ik ook, dat geef ik toe – tussen zijn eigen vier muren.”

“Iedereen krijgt te maken met een overlijden, iedereen krijgt te maken met een tegenslag. Iedereen krijgt te maken met verdriet, of wat dan ook. Maar wij hebben natuurlijk het nadeel dat we een publiek figuur zijn”, zegt Véronique. En als je geboekt wordt voor een presentatie – dat zijn shows, gala’s en bedrijven – dan hebben die mensen geen boodschap aan weet ik veel wat je hebt meegemaakt.”

“Dan zit je te huilen in de auto daarnaartoe, je doet je ding met een smile op het podium, en je zit terug in de auto te huilen. Dat is zo, je doet even je show en je zet je masker op, maar dat hoort erbij. Je kan dat anders niet maken.” Het ging wel echter niet altijd zo gemakkelijk, aldus de ex-miss. “Dat heb ik écht moeten leren. ‘Komaan, Véro, je kunt dat, go for it.’ En dan liefst met niet te veel mensen babbelen backstage. Gewoon jezelf even afzonderen.”