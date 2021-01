WOW! Je raadt NOOIT hoe oud dit bikinimodel is (foto’s)

Een Amerikaanse vrouw heeft zich kandidaat gesteld om te modelleren voor Sports Illustrated. Op zich niets speciaals mee, ware het niet dat ze al behoorlijk wat lentes telt.

Leslie Carleton is een model dat woont in Bali en Los Angeles. Ze heeft er altijd jonger uitgezien dan haar leeftijd . Ze is 62 jaar, maar de meeste mensen denken dat ze in de veertig is en de zus is van haar eigen zonen. “Ik had nooit verwacht dat ik er op mijn 62ste nog zo zou uitzien. De meeste mensen schatten mij in de veertig en vallen achterover als ik zeg hoe oud ik werkelijk ben”, vertelt ze in Daily Star.

Zonen gepest op school

Carleton heeft twee zonen. Van de eerste beviel ze op 17-jarige leeftijd, de tweede volgde twee jaar later. “Ik was een tienermoeder. Ik trouwde op mijn zestiende en werd zwanger toen ik afstudeerde aan het middelbaar. Ze vonden het vroeger echt niet fijn dat ik aanzien werd als hun zus. Ze werden er zelfs mee gepest op school. Hun vrienden zeiden tegen hen dat ze me aantrekkelijk vonden, iets wat geen enkele zoon wil horen van hun vrienden. Intussen hebben ze er vrede mee genomen. Ze zijn in de veertig en hebben zelf kinderen. Ze zijn trots op hoe ik eruitzie”, klinkt het.

Vrouwen inspireren

Nu heeft ze gesolliciteerd om Sports Illustrated-model te worden, een droom die misschien werkelijkheid wordt. Als het lukt, wordt ze een van de oudste modellen ooit op de cover van het Amerikaanse sporttijdschrift. “Ik voel me nu fitter dan toen ik 40 was. Ik had nooit gedacht dat ik na mijn 50ste nog zo kon paraderen in een bikini. Ik wil vrouwen inspireren en hen duidelijk maken dat we op elke leeftijd mooi kunnen zijn”, besluit ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Leslie Carleton (@leslie333_fit4life)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Leslie Carleton (@leslie333_fit4life)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Leslie Carleton (@leslie333_fit4life)