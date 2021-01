Reusachtige baby-Trumpballon krijgt plek in Museum of London

De gigantische ballon van Donald Trump als een boze, oranje baby, die tijdens het bezoek van de Amerikaanse president aan Groot-Brittannië in juli 2018 werd geïntroduceerd aan het grote publiek, is aangekocht door het Museum of London. Volgens het museum is de ballon “een geweldig en vindingrijk idee” en “een antwoord van de Londenaars”.

De baby-ballon, waarvan overal ter wereld replica’s werden gemaakt, is zo’n zes meter hoog en beeldt een oranje Trump met spleetoogjes, pamper én smartphone uit. De ballon toerde de wereld rond. De opblaasbare Trump kwam in Londen aan in een koffer en moet eerst in quarantaine. Daarna zal hij worden uitgestald, zo laat directrice Sharon Ament weten.

“We doen niet aan politiek en we hebben geen standpunt over de politiek in de VS, maar de ballon is een weergave van de typisch Britse satire”, zo zegt ze. “We gebruiken veel humor en we lachen met politici. Dit is daar een groot -letterlijk- voorbeeld van.”

Republikein Donald Trump geraakte niet herverkozen en is aan zijn laatste dagen in het Witte Huis bezig. Overmorgen wordt Democraat Joe Biden officieel ingezworen als de nieuwe Amerikaanse president.