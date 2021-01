Kledingwinkel Mango komt binnenkort met een eigen interieurcollectie

Sinds enkele jaren komen steeds meer kledingmerken met een eigen interieurcollectie op de proppen. Zara, H&M, ASOS… zijn slechts enkele van de grote namen die op de boot sprongen. En nu volgt ook Mango die trend.

Mango is al jarenlang een vast begrip in de (fast) fashion wereld en heeft net zoals andere grote merken een vaste aanhang. Omdat de consument volgens CEO Toni Ruiz steeds vaker vroeg naar interieurobjecten in de stijl van het merk, geeft Mango daar vanaf april gehoor aan.

Middellandse Zee

De collectie wordt in eerste instantie online gelanceerd en zal in het teken staan van de Mediterraanse stijl. Een gezellige en gastvrije thuis creëren is erg belangrijk binnen de Mediterraanse cultuur, aldus Mango, en de interieurcollectie is dus een logische volgende stap. In april zal vooral textiel centraal staan – denk aan bedlinnen en keukenhanddoeken in zachte, neutrale kleuren. Bovendien is de hele lijn duurzaam en zal 80% van de items lokaal geproduceerd worden. In de herfst zal de collectie verder uitgebreid worden. Veel beelden zijn momenteel nog niet beschikbaar, maar wij zijn alvast nieuwsgierig naar het resultaat.