Dirk Devroey: “Pas vanaf DAN zal vaccinatie het aantal besmettingen doen dalen”

De vaccinatie tegen het coronavirus is volop bezig, maar tegelijkertijd blijven de besmettingscijfers (lichtjes) stijgen. Die moeten een stuk lager liggen om weer naar het ‘normale leven’ te gaan. Maar dat zal nog niet voor morgen zijn, zo blijkt.

Nu ook in ons land de vaccinatie van start is gegaan, beginnen al heel wat mensen te dromen van een terugkeer naar het ‘normale leven’. Volgens professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey zullen we toch nog een tijdje op onze tanden moeten bijten. “Het zal zeker tot de zomer duren voor de vaccinatie het aantal besmettingen kan doen dalen. En dan hou ik geen rekening met de mutanten, die roet in het eten kunnen gooien. Een derde golf kan de vaccinatie bemoeilijken. Vergeet niet dat de vaccins moeten worden geprikt door dokters en verpleegsters. Als er een derde golf uitbreekt, moeten die worden ingezet in de zorg en zijn ze niet meer beschikbaar om te vaccineren. Er zijn ook veel vrijwilligers, dat klopt. Maar er moet toch altijd een arts in de buurt zijn”, vertelt hij in een interview in De Morgen.

Tijdbom

Devroey betreurt tevens het feit dat er momenteel geen strengere maatregelen opgelegd worden dan degene die er nu zijn. Hij waarschuwt dat het snel van kwaad naar erger kan gaan. “Er liggen twee tijdbommen klaar. Het aantal infecties is nog te hoog. Elk brandhaardje kan voor een nieuwe uitslaande brand zorgen, en er zijn te veel brandhaardjes die nog smeulen. We hebben in het Molse woonzorgcentrum gezien wat zelfs één man kan doen – bij het bezoek van de sint. Een kleine vonk kan een uitslaande brand worden. Dat was de redenering achter mijn pleidooi voor een hardere lockdown. Als we dat in december hadden gedaan, zouden we nu al naar de kapper hebben gekund”, besluit hij.