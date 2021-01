BIZAR. Zo vaak moet je je jeans écht wassen

Toegegeven, de keren dat we het afgelopen jaar een jeans aantrokken, waren op één hand te tellen. Als je de hele dag van thuis uit werkt, zit een joggingbroek (of een pyjama) nu eenmaal een stuk comfortabeler. Toch geen kat die het ziet. Maar ooit komt er een tijd waarin jeans weer de norm worden en daar kunnen we ons nooit vroeg genoeg op voorbereiden.

Hoewel een jeansbroek niet het meest comfy kledingstuk ter wereld is, kijken we er stiekem best wel naar uit om ons nog eens presentabel aan te kleden. De laatste keer dat we voor de spiegel stonden om te beslissen wat we zouden aandoen voor een avondje uit is immers al veel te lang geleden.

Meer wassen = sneller slijten

Als we opnieuw normale kleding beginnen te dragen, betekent dat echter ook dat we onze wasmachine uit zijn winterslaap moeten halen. Tegenwoordig wast dat ding niet meer dan een paar maskers, onderbroeken en T-shirts, maar daar komt op dat moment zonder twijfel verandering in. Helaas is al dat wassen niet bepaald voordelig voor het milieu, noch voor je kleding zelf. Hoe meer je wast, hoe sneller je kledingstukken zullen slijten.

Ongewassen jeans

Volgens Chip Bergh, de CEO van het wereldwijd beroemde jeansmerk Levi’s, zijn al die wasjes echter nergens voor nodig. Sterker nog, de Amerikaan beweert dat je je jeansbroek zelfs nooit moet wassen. Oppervlakkige vlekken haal je eruit met een sponsje of een oude tandenborstel, geurtjes verdwijnen als je je broek even laat luchten in de wind. De kans is groot dat je nu vol walging verder leest, maar dat is onterecht. Uit studies is namelijk al gebleken dat een jeans die vijftien maanden elke dag gedragen werd zonder te wassen niet meer bacteriën bevat dan een exemplaar dat vijftien dagen niet werd gewassen. Het vuil stapelt zich met andere woorden dus niet op. Misschien vind je het zelf wat heftig om je jeansbroek nooit meer in de wasmachine te gooien, maar je kan hem dus zonder problemen verschillende keren aan zonder wassen. Beter voor je portefeuille, voor je jeans en voor de planeet.