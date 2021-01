Hoe sport je thuis in tijden van corona? Sportkinesist Thomas Clarebout geeft raad

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud, en dat is het ideale moment om nog eens aan je goede voornemens te denken. Daar hoort onvermijdelijk ook de intentie bij om meer aan sport te doen. Het coronavirus maakt het echter niet gemakkelijker, want een hele resem sporttakken zijn momenteel niet toegankelijk. Thomas Clarebout, een kinesist bij de gespecialiseerde praktijk ‘Uperform’ benadrukt hoe belangrijk het is om toch in beweging te blijven, en hij geeft meteen een paar ideetjes mee van hoe je dat ook in de huidige omstandigheden kan aanpakken.

Dit jaar heb je je voorgenomen om zeker aan sport te doen, zodat je helemaal in vorm zal zijn wanneer het leven weer terugkeert naar normaal. Het sombere weer geeft je echter weinig motivatie om naar buiten te gaan, de sportcompetities en -trainingen liggen stil, en als bedenkelijke kers op de taart heb je een grondige hekel aan joggen. In tijden als deze heb je bovendien niet geweldig veel zin om volk tegen het lijf te lopen, en wie kan je dat kwalijk nemen?

Toch is het belangrijk om regelmatig te blijven sporten. De voordelen hoeven we je ongetwijfeld niet meer uit te leggen. «Voldoende lichaamsbeweging vermindert het risico op cardiovasculaire ziektes, kanker en diabetes», legt Thomas Clarebout uit. Hij is kinesist bij een praktijk die zich specialiseert in prestatie-optimalisatie. «Daarnaast is sport goed voor je mentale gezondheid en je zelfbeeld, en cruciaal voor het energieverbruik. Een zittende levensstijl kost dan weer elk jaar wereldwijd het leven aan ongeveer 3,2 miljoen mensen. Het is daarmee de op drie na grootste factor bij overlijdens, na een te hoge bloeddruk, tabaksgebruik en een te hoge bloedsuikerspiegel.»

Een zittende levensstijl, die je bijvoorbeeld kan tegengaan met yoga-oefeningen, vergroot de kans op darmkanker, hoge bloeddruk, osteoporose, depressie en angstaanvallen. Het kan ook leiden tot overgewicht en veroorzaakt overmatig eten. We hoeven er geen tekeningetje bij te maken: vermijd koste wat het kost dat je immobiel blijft en probeer elke dag genoeg te bewegen.

Aan de slag

De twee lockdowns die we de voorbije maanden moesten doorstaan hebben videoconferenties helemaal doen doorbreken, zowel op professioneel vlak als in ons privéleven. Als het je niet lukt om in je eentje aan sport te doen, waarom doe je het dan niet in groep, met je partner, je vrienden of je familie? Er zijn talloze gratis sportvideo’s en -programma’s beschikbaar online, dus er is geen enkele reden om te wachten. Je kan ook een hele reeks apps downloaden op je smartphone. Het internet barst van de mogelijkheden. Het enige wat jij moet doen, is beslissen welke optie jou het best ligt. Meestal heb je daarvoor niets nodig. Maak een beetje ruimte vrij om aan sport te doen, een plekje waar je je goed voelt, en begin eraan, alleen of in gezelschap.

Bovendien kan je met instructies op video of op papier sport beoefenen met goed uitgevoerde basisbewegingen, legt Thomas Clarebout uit: «De lockdown kan het uitgelezen moment zijn om terug te keren naar basisbegrippen die je niet noodzakelijk onder de knie hebt en dus om je techniek te verbeteren. Over het algemeen geven sportleraars bij videoconferenties genoeg goede tips en opmerkingen om je techniek aan te scherpen, zonder de nadruk te leggen op de moeilijkheidsgraad van de oefening.»

Ken je grenzen

Eraan beginnen is op zich heel goed, maar het is even noodzakelijk om niet halsoverkop en zonder nadenken te gaan sporten. Je kan beter voorzichtig uit de startblokken schieten, vooral als het een tijdje geleden is dat je nog fysieke inspanningen hebt gedaan. «Het grootste probleem dat zich kan voordoen, is te veel en te intensief sporten», waarschuwt de sportkinesist. «Als je niet de gewoonte hebt om spierversterkende oefeningen te doen, moet je echt je tijd nemen om je oefenprogramma geleidelijk op te bouwen. Aarzel zeker niet om advies te vragen aan je kinesist of aan een andere professional. Dankzij hun gouden raad zal je blessures vermijden. Luister in elk geval naar je lichaam: als je ergens een verdachte pijn voelt, is het beter om op te houden of op zijn minst de intensiteit van je training te verminderen.»

Je hebt het al begrepen, het is niet heel moeilijk om in vorm te blijven zonder uit je kot te komen. Toch moet je erop letten dat je bepaalde richtlijnen respecteert. Binnen aan sport doen is zonder meer een goed begin zolang de winter en de gezondheidscrisis rondwaren. Wie weet, misschien zullen we in de lente weer de kans krijgen om nieuwe activiteiten uit te proberen, of om terug te keren naar de hobby’s waar we vroeger zo dol op waren. Hoe dan ook is er maar één ding dat telt: bewegen!

Yoga in de strijd tegen een zittend leven In deze COVID-tijden zitten we meer dan ooit met zijn allen neer. Tijdens de werkuren zitten we op slechte stoelen, we liggen uren in bed of in de zetel voor de televisie of de computer. Ons lichaam komt nauwelijks in beweging. Naarmate de dagen verstrijken stapelen de spanningen zich op in onze rug, onze schouders en onze nek. Soms krijgen we er hoofdpijn van. Door yogahoudingen te oefenen kan je je fysieke gezondheid een flink duwtje in de rug geven. Ook hiervoor vind je online allerlei gratis apps, programma’s en video’s. Je draait en je buigt je naar voren en naar achteren, je rekt je lichaam beetje bij beetje uit en de spanningen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bovendien geven de oefeningen je energie, en hoe meer sessies je doet, hoe soepeler je wordt. Net zoals bij meditatie leer je via yoga-oefeningen mee-ademen met de beweging en elke pose heel bewust uitvoeren. Daarmee ontwikkel je de zogenaamde parasympathische reactie van het zenuwstelsel. Op die manier zink je weg in een diepe rustgevende gemoedstoestand waarin de waarschuwingsmechanismen van je lichaam in slaapmodus gaan. Je hartslag vertraagt, je bloeddruk verlaagt en je produceert vooral minder cortisol, het stresshormoon.

Sébastien Paulus