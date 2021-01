“Legaliseren van cannabis leidt tot hogere consumptie van junkfood”

Het legaliseren van cannabis voor recreatief gebruik heeft impact op de consumptie van junkfood, zo blijkt uit een studie die onlangs gepubliceerd werd in het wetenschappelijk magazine Economics & Human Biology.

Econoom Alberto Chong, verbonden aan de Georgia State University, en Michele Baggio, verbonden aan de universiteit van Connecticut, kwamen tot de bevinding dat het legaliseren van marihuana leidt tot een stijging in de verkoop van junkfood zoals roomijs, koeken en chips. De studie claimt derhalve – als eerste in zijn soort – een causaal verband ontdekt te hebben tussen het legaliseren van cannabis en de consumptie van junkfood.

“De algemene consensus vandaag is dat cannabis niet schadelijk is”, stelt Chong in een interview met The Academic Times. “Maar er zijn onvoorziene gevolgen. Eén daarvan is dat de cannabisgebruiker hongerig wordt, en troep begint te eten.”

Boefkick

Volgens de studie stijgt de verkoop van junkfood met zo’n 6,3%, en 5,1% in volume, als cannabis voor recreatief gebruik gelegaliseerd wordt. Voor het onderzoek werden bevolkingsgegevens uit Colorado, Oregon en Washington onder de loep genomen – Amerikaanse staten waren cannabis voor recreatief gebruik sinds 2012 (deels) gelegaliseerd werd. Die data werden gecombineerd met gegevens van de Nielsen Retail Scanner uit de periode 2006-2016, die betrekking hebben op de verkoop van junkfood in supermarkten, apotheken en kruidenierszaken.

Het cliché van de ‘boefkick’ na het roken van een joint is dus geen mythe. Volgens de auteurs van de studie zouden hun bevindingen implicaties kunnen hebben op het beleid, in een land waar meer dan 40% van de Amerikaanse volwassenen obees is. Overheden zouden rekening moeten houden met de effecten van marihuana op de voedselconsumptie bij de overweging om de softdrug te legaliseren voor recreatief gebruik, klinkt het.

Marihuana leidt tot hoger libido

Een andere studie van Chong, Baggio en David Simon, een econoom van de universiteit van Connecticut, vond ook al een verband tussen het legaliseren van marihuana en een stijging van de seksuele activiteit, een daling van het gebruik van contraceptiva en een stijgend geboortecijfer. Die paper, getiteld ‘Sex, marijuana and baby booms’, werd in 2019 gepubliceerd in het gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift Journal of Health Economics.

Sinds medio jaren 90 hebben 30 Amerikaanse staten cannabisgebruik voor medische doeleinden gelegaliseerd. Elf staten gingen een stapje verder en legaliseerden cannabisgebruik voor recreatief gebruik.