Dankzij deze tips blijf je gemotiveerd om te sporten tijdens de winter

Donkere, koude en natte dagen nodigen niet meteen uit om te gaan sporten. Andere jaren zou je daarom rond deze periode al gauw afzakken naar de fitness om daar een uurtje te gaan zweten, maar dat is nu helaas geen optie. Hoe blijf je dan toch gemotiveerd om te sporten tijdens de winter? Wij zetten de beste tips op een rijtje.

1. Investeer in een winteroutfit

Gaan fietsen, joggen of wandelen is niet leuk in de winter… Als je geen aangepaste kledij hebt. Ga op zoek naar een warme en waterdichte sportoutfit voor de dagen dat de zon je in de steek laat. In die gloednieuwe kledij zal je staan springen om buiten te gaan sporten. Je zou het nog jammer gaan vinden dat de zon eens een keer schijnt.

2. Zoek een sportbuddy

De huidige coronamaatregelen laten toe dat je samen met maximum drie anderen op afstand in openlucht kan afspreken. Samen sporten is dus de ideale gelegenheid om je vrienden nog eens te zien en bij te babbelen. Als je elke week op een vast moment afspreekt met je sportbuddy, zal je je minder snel bedenken als de temperaturen eens wat lager liggen. Je wil je maatje toch niet teleurstellen?!

3. Deel je work-outs met de wereld

Je kan natuurlijk na iedere work-out een fiere Instagram-story maken, maar een nóg leukere manier om je sportprestaties met de wereld te delen is via de sportapp Strava. Overtuig je vrienden om hetzelfde te doen en moedig elkaar aan. Door te zien hoe vaak anderen gaan sporten – óók tijdens de winter – zal je sneller gemotiveerd geraken om hetzelfde te doen.

4. Maak er een feestje van

Maak een afspeellijst met muziek waarvan je zin krijgt om te bewegen. Warm je spieren op door er alvast eens goed op te dansen en zet die afspeellijst dan op tijdens je work-out. Je put niet enkel veel energie uit dansmuziek, je zal tijdens je work-out ook merken dat de tijd voorbij vliegt met een goede soundtrack op de achtergrond.

5. Breng de fitness naar je thuis

En als het weer écht tegenvalt, kan je nog altijd kiezen voor een home work-out. Als jij niet naar de fitness kan, breng je de fitness gewoon naar je thuis. Het internet stroomt over van de apps, online lessen en YouTube-video’s die je een summer body beloven. Ga op zoek naar een platform waarop je work-outs vindt die je aanspreken en tover je slaapkamer, keuken of living om tot je persoonlijke fitness.